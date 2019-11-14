«Гранд сервис экспресс» запустит новые маршруты в Крым

«Гранд сервис экспресс» сейчас – единственный оператор железнодорожных пассажирских перевозок из материковой части России на полуостров Крым. Компания подала заявку в Минтранс по своей инициативе, говорит Ганов (ранее об этом сообщал и Минтранс). «Если открывается новое направление, которое никем не занято, почему бы не попробовать?» – замечает он. «У нас есть договор с инфраструктурой на осуществления перевозок по всей стране и по Крыму», – продолжает топ-менеджер. Но у компании нет статуса эксклюзивного перевозчика или единственного исполнителя, подчеркивает он. Планируется ли появление других операторов, он не знает. Представитель Минтранса не стал это комментировать. Он лишь отметил, что «тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах установлены ФАС России», а «субсидий по принципу авиаперевозок (государство субсидирует авиакомпаниям часть затрат рейсов в Крым. – «Ведомости») не предусмотрено».