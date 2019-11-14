«Гранд сервис экспресс» запустит новые маршруты в Крым
Оператор железнодорожных пассажирских перевозок из материковой части России на полуостров Крым – компания «Гранд сервис экспресс» – собирается в 2020 г. расширить число маршрутов в этом направлении. К рейсам Санкт-Петербург – Севастополь (первый поезд отправится 23 декабря) и Москва – Симферополь (с 24 декабря) добавится южный маршрут, который свяжет Кисловодск, Краснодар и Республику Крым, маршруты с отправлением из Екатеринбурга и Мурманска, а также несколько новых маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга, но в другие города полуострова – Феодосию и Евпаторию.
Все поезда «Гранд сервис экспресса» в Крым будут носить название «Таврия» и будут оформлены в едином стиле. Об этом рассказал гендиректор компании «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов. Через какие города пройдут эти маршруты, пока не решено, но их планируется открыть до начала курортного сезона, заверил он.
Продажи билетов на поезда в Крым начались 8 ноября. Их можно купить за 60 дней. Уже продано около 20 000 билетов, говорит Ганов. «Спрос огромный и не может не радовать», – прокомментировал он. Поездка из Москвы в купейном вагоне в зависимости от сезона, спроса и прочих факторов (применяется система динамического ценообразования) может обойтись в 2966–7300 руб., в СВ-вагоне – 9900–14 200 руб., рассказывал представитель «Гранд сервис экспресса». Цены на билеты из Санкт-Петербурга в плацкартном вагоне начинаются от 3500 руб. и могут достигать 4500 руб., в купейном вагоне – от 3900 до 8900 руб. Для сравнения: авиабилеты Санкт-Петербург – Симферополь стоят 5000–7000 руб. (в зимний период), а из Москвы – 2500–4100 руб., приводил данные гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.
Какими будут цены билетов на новых маршрутах, Ганов затруднился пояснить, по отметил, что поездка поездом будет обходиться дешевле, чем на самолете по аналогичным маршрутам.
Для поддержки спроса на маршруты «Гранд сервис экспресс» планирует развивать программу лояльности на базе той, что сейчас у нее действует на маршруте «Москва – Санкт-Петербург». Компания также ищет партнеров для мультимодальных перевозок – с использованием автобусов. Продавать часть мест в поездах по невозвратным билетам не планируется, сказал Ганов: «На мой взгляд, вы сильно не выиграете в цене, а неудобства для пассажира создадите».
По словам Ганова, большая часть билетов на первые поезда уже куплена. Он рассчитывает, что в 2020 г. средняя заполняемость поездов будет составлять 60–65% (сейчас они рассчитаны на перевозку в среднем 700 пассажиров). На первых двух маршрутах будут использоваться 166 одно- и двухэтажных вагонов, которые «Гранд сервис экспресс» взял в долгосрочную аренду у Крымских железных дорог (КЖД, их закупило Росимущество). Сколько понадобится вагонов для расширения числа маршрутов, Ганов не сказал. Но, по его словам, рассматриваются различные схемы использования новых вагонов: аренда, лизинг, прямое владение. Расходы по ремонту, обслуживанию вагонов, взятых «Гранд сервис экспрессом» в аренду у КЖД, будет нести сама компания, сказал Ганов. Также компания будет платить за локомотивную тягу: эту услугу будет оказывать владелец инфраструктуры – на материковой части России это РЖД, в Крыму – КЖД.
Но уровень заполняемости – не главный фактор, продолжает Ганов. В зависимости от спроса можно менять число вагонов в составе, число рейсов в неделю. Важнее то, каким будет пассажиропоток, подчеркивает Ганов. По его словам, компания оценивает общий спрос на железнодорожные пассажирские перевозки из материковой части России на полуостров Крым в 1,8 млн человек. «Первая неделя показала, что мы угадали с оценкой спроса», – замечает Ганов.
В прошлом году «Гранд сервис экспресс» получила 142,9 млн руб. чистой прибыли при выручке 877,7 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»). В 2019 г. выручка компании может составить около 1 млрд руб., чистая прибыль – 150 млн руб., сказал Газов. По его словам, расширение числа маршрутов позволит увеличить в 2020 г. выручку в разы.
Действующие цены в нерегулируемом сегменте (купе, СВ) обеспечивают рентабельность бизнеса, говорит Ганов. Но компания рассматривает возможность подачи в 2020 г. заявки на получение субсидий из бюджета для компенсации части расходов на перевозки в регулируемом сегменте (плацкарты), где цены регулируются государством. Размер требуемых субсидий Ганов не назвал.
«Гранд сервис экспресс» сейчас – единственный оператор железнодорожных пассажирских перевозок из материковой части России на полуостров Крым. Компания подала заявку в Минтранс по своей инициативе, говорит Ганов (ранее об этом сообщал и Минтранс). «Если открывается новое направление, которое никем не занято, почему бы не попробовать?» – замечает он. «У нас есть договор с инфраструктурой на осуществления перевозок по всей стране и по Крыму», – продолжает топ-менеджер. Но у компании нет статуса эксклюзивного перевозчика или единственного исполнителя, подчеркивает он. Планируется ли появление других операторов, он не знает. Представитель Минтранса не стал это комментировать. Он лишь отметил, что «тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах установлены ФАС России», а «субсидий по принципу авиаперевозок (государство субсидирует авиакомпаниям часть затрат рейсов в Крым. – «Ведомости») не предусмотрено».
Ранее «Гранд сервис экспресс» работал только на маршруте Москва – Санкт-Петербург, где курсируют два собственных состава компании. В 2019 г. у «Гранд сервис экспресса» сменились собственники, но их имена не раскрываются. Санкционных рисков для компании из-за организации перевозок в Крым Ганов не видит. Компания работает на территории России, в рублевой зоне, и кредитов, привлеченных за рубежом, не имеет, поясняет ее представитель. Создавать отдельную структуру для перевозок в Крым не планируется, добавляет Ганов.
«Ведомости» ожидают комментарий Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).