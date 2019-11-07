Сколько будут стоить билеты на поезда в Крым

«Цены в купе выглядят конкурентоспособными по сравнению с прямыми авиационными рейсами Санкт-Петербург – Симферополь, где стоимость варьируется от 5000 до 7000 руб. в зимний период. Авиабилеты из Москвы стоят 2500–4100 руб., а это уже более привлекательно, чем на поезде», – комментирует гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. По его мнению, на начальном этапе уровень загрузки поездов «Таврия», скорее всего, не превысит 30%. «В летний сезон 2020 г. этот показатель может вырасти до 75%, что обеспечит экономическую эффективность маршрута», – прогнозирует он.