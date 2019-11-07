Сколько будут стоить билеты на поезда в Крым
Билет на поезд из Москвы в Симферополь будет стоить от 2900 руб., из Санкт-Петербурга в Севастополь – от 3500 руб., рассказал «Ведомостям» представитель «Гранд сервис экспресс» (оператор маршрута).
Продажи билетов начнутся 8 ноября, сообщала компания ранее.
Будет применяться система динамического ценообразования, которая учитывает ряд факторов, включая спрос, сезон и проч., продолжает представитель компании. По его словам, билет из Москвы в купейном вагоне обойдется в сумму от 2900 до 7300 руб. (при высоком спросе), в СВ-вагоне – от 9900 до 14 200 руб. Цены на билеты из Санкт-Петербурга в плацкартном вагоне будут начинаться от 3500 руб. и достигать 4500 руб., в купейном вагоне – от 3900 руб. до 8900 руб.
Рейсы будут ежедневными. Поезд из Москвы (с Казанского вокзала) будет отправляться в 23:45, путь до Симферополя займет 33 часа. Первый поезд по этому маршруту отправится 24 декабря. На этом направлении будут использоваться четыре поезда, состоящих из двухэтажных вагонов купе и СВ.
Первый поезд из Санкт-Петербурга (с Московского вокзала) в Севастополь отправится 23 декабря в 14:00 мск, путь займет 43,5 часа. На этом маршруте будут курсировать пять одноэтажных поездов с плацкартными и купейными вагонами.
Поезда в Крым будут называться «Таврия». «Гранд сервис экспресс» будет ими управлять, пояснил представитель. Поезда будут состоять из вагонов, которые для Крымский железной дороги закупило Росимущество (166 вагонов и 10 локомотивов, произведенных в 2017–2018 гг., сообщал Минтранс).
До этого «Гранд сервис экспресс» работал только на маршруте Москва – Санкт-Петербург. По этому маршруту курсируют два собственных состава компании.
«Цены в купе выглядят конкурентоспособными по сравнению с прямыми авиационными рейсами Санкт-Петербург – Симферополь, где стоимость варьируется от 5000 до 7000 руб. в зимний период. Авиабилеты из Москвы стоят 2500–4100 руб., а это уже более привлекательно, чем на поезде», – комментирует гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. По его мнению, на начальном этапе уровень загрузки поездов «Таврия», скорее всего, не превысит 30%. «В летний сезон 2020 г. этот показатель может вырасти до 75%, что обеспечит экономическую эффективность маршрута», – прогнозирует он.