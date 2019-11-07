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Оператор поездов в Крым назвал дату начала продаж билетов

Продажи билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым начнутся 8 ноября, говорится в сообщении перевозчика «Гранд сервис экспресс». Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.

Поезда в Крым поедут после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, запланированного на декабрь. «Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" – это одно из ранних названий Крымского полуострова», – отмечается в сообщении.

Пока в Крым предусмотрены два маршрута. С Казанского вокзала Москвы с 24 декабря будут курсировать двухэтажные составы с вагонами купе и СВ, которые за 33 часа доедут до Симферополя. С Московского вокзала Петербурга с 23 декабря начнут ходить одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов. Конечной точкой для них станет Севастополь, куда состав будет добираться за 43,5 часа.

«Гранд сервис экспресс» создан в 2002 г. Компания стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию на железнодорожные перевозки. Пока у нее только два поезда, которые курсируют по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Оба поезда – повышенной комфортности, первый запустили в 2005 г. В начале ноября Минтранс сообщил, что выбрал компанию в качестве оператора пассажирских перевозок в Крым.