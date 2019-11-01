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Железнодорожными перевозками в Крым будет заниматься частная компания

Минтранс выбрал железнодорожного перевозчика для пассажирских перевозок в Крым. Им стала компания «Гранд сервис экспресс», говорится в сообщении на сайте ведомства. На сайте компании пока еще нельзя купить билет в Крым.

«Гранд сервис экспресс» создан в 2002 г. Компания стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию на железнодорожные перевозки. У нее только два поезда, которые курсируют по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Оба поезда – повышенной комфортности, первый запустили в 2005 г.

В Минтрансе сообщили, что с инициативой заниматься перевозками пассажиров в Крым выступила сама компания. В сентябре РБК сообщал, что «Гранд сервис экспресс» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таврия». По словам представителя компании, пассажирское сообщение в Крым имеет «значительный потенциал».

Еще в 2005 г. еженедельник «Коммерсантъ. Деньги» писал, что Михаил Рабинович – основной владелец «Гранд экспресса». Бизнесмен связан с бывшим президентом РЖД Владимиром Якуниным, рассказывали источники «Ведомостей». Потом компанию купил «Транскласссервис», но в июне этого года перепродал, писал ТАСС. Покупатель не раскрывался.

Первые пассажиры поедут в Крым по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в этом году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщили в Минтрансе. Ввод железнодорожной части в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 г. Первый пассажирский поезд проследует по Крымскому мосту 8 декабря, продажа билетов откроется в сентябре. Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Кроме того, он самый дорогой, его стоимость – 227,9 млрд руб. Автомобльное движение по нему открыли в мае прошлого года.

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