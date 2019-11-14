Deloitte прогнозирует падение цен на металлургическое сырье

Deloitte констатирует, что в нынешнем году железная руда дорожала очень быстро – с $76 за 1 т в январе до $123 – в июле. К сентябрю (более свежие данные консалтинговая компания не приводит) цена резко упала – до $93 за 1 т. По мнению Deloitte, одной из причин быстрого подорожания железной руды была январская авария на руднике Брумадиньо бразильской компании Vale: там прорвало дамбу, грязевой сель снес административные здания как раз во время обеденного перерыва, погибло 248 человек, 22 считаются пропавшими без вести. Под грязью остались погребены три локомотива и 132 вагона, разрушился мост. Vale за один день потеряла в капитализации около $19 млрд. Производство железной руды на Брумадинью остановилось.