Российские производители стали ищут альтернативу РЖД для перевозки продукции

Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Сталь не едет по железу

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НЛМК увеличивает перевозку автомобильным транспортом Андрей Гордеев / Ведомости

Доля автомобильного транспорта в перевозках Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина на российском рынке составит 30% (1,9 млн т) к 2022 г., сообщил коммерческий директор НЛМК Сергей Хорн в понедельник, 11 ноября. В 2019 г. компания рассчитывает поставить на внутренний рынок 6,5 млн т плоского и сортового стального проката, 15% – автомобильным транспортом, это на 4 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Как объясняет Хорн, перевозки на небольшие расстояния, в пределах 150 км, на машине на 10–20% дешевле, чем по железной дороге. Кроме того, замечает он, автотранспорт гарантирует поставку точно в срок, что важно для конвейерного производства. На логистику, по данным НЛМК, приходится 4,2% конечной стоимости стали. Тонна горячекатаного проката в Москве стоит 38 000 руб. и 1600 руб. – транспортные расходы, приводит пример топ-менеджер НЛМК.