Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей

По контракту цена паромов, которые должны будут работать на линии Ванино (Хабаровский край) – Холмск (остров Сахалин), составляет 4,9 млрд руб. за каждый. Но расходы завода будут примерно на 4 млрд руб., или на 40%, выше, говорят два собеседника «Ведомостей». Такова примерная оценка самой ОСК, поясняют они.