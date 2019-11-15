Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей
Государство не планирует компенсировать холдингу ОСК эти затраты
Расходы Амурского судостроительного завода (входит в госхолдинг «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) на строительство двух грузопассажирских паромов превысят сумму контрактов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два человека, близких к Минтрансу.
По контракту цена паромов, которые должны будут работать на линии Ванино (Хабаровский край) – Холмск (остров Сахалин), составляет 4,9 млрд руб. за каждый. Но расходы завода будут примерно на 4 млрд руб., или на 40%, выше, говорят два собеседника «Ведомостей». Такова примерная оценка самой ОСК, поясняют они.
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