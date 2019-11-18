Подешевевший сахар снизил маржу агрохолдинга Мошковича
Один из крупнейших российских агрохолдингов, «Русагро», сообщил о росте выручки по МСФО за III квартал 2019 г. более чем в два раза – до 33,8 млрд руб., и вдвое за 9 месяцев – до 104,9 млрд руб.
Рост обеспечил масложировой бизнес. В III квартале его выручка увеличилась в 3,4 раза до 15,6 млрд руб., а за 9 месяцев – втрое, до 50,2 млрд руб. В основном это произошло за счет интеграции с холдингом «Солнечные продукты». Год назад «Русагро» объявила, что приобрела контроль над «Солнечными продуктами». Продажи бутилированного масла «Русагро» за 9 месяцев 2019 г. выросли вдвое – до 109 000 т, масла наливом – почти в пять раз до 409 000 т, майонеза – втрое до 99 000 т.
«Русагро» контролируется семьей экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Компания лидирует на рынке маргарина, занимает третье место среди производителей сахара в России и четвертое – по производству свинины. Среди брендов компании – «Русский сахар», майонез, маргарин и масло «Мечта хозяйки», майонез «Московский провансаль», фасованная свинина «Слово мясника», крупы «Теплые традиции» и др.
Другие бизнесы группы росли скромнее. Продажи мясного направления за 9 месяцев увеличились на 19% до 18,3 млрд руб., сахарного – на 31% до 23,2 млрд руб.
С 2018 г. «Русагро» развивает молочное направление, выпускает сыры, масло и спреды, сухие молочные смеси. Продажи такой продукции – 2,8 млрд руб. за январь – сентябрь 2019 г.
Но рентабельность всех направлений бизнеса «Русагро» снизилась год к году, за исключением растениеводства, отметил гендиректор компании Максим Басов. Рентабельность скорректированной EBITDA группы за 9 месяцев сократилась на 7 процентных пунктов до 13%.
Сахарный бизнес, по словам Басова, пострадал из-за высоких цен на сахар в 2018 г. и, как следствие, высокой стоимости сахарной свеклы и снижения цен на сахар в III квартале 2019 г. Средняя отпускная цена килограмма сахара в июле – августе снизилась на 6% до 26,5 руб.
По мнению аналитиков «ВТБ капитала», улучшения ситуации на рынке сахара в ближайшее время не будет: «Мы прогнозируем существенный избыток предложения следующие 12 месяцев и не ждем восстановления результатов «Русагро». Цена сахара в октябре – ноябре 2019 г. будет ниже на 45%, чем год назад, – 18 руб./кг».
Маржинальность масложирового бизнеса «Русагро» снизилась в основном из-за более низких отпускных цен, а также из-за того, что компания в 2019 г. начала продажи промышленных жиров (176 000 т за 9 месяцев). А это, как отмечает Басов, продукция с низкой рентабельностью.
В мясном направлении снижение маржинальности произошло из-за роста цен на живых свиней, так как подорожал их корм и выросли затраты на охрану здоровья животных, пояснил гендиректор «Русагро».
Чистая прибыль «Русагро» сократилась на 28% до 7,1 млрд руб. за январь – сентябрь 2019 г.