Подешевевший сахар снизил маржу агрохолдинга Мошковича

Рост обеспечил масложировой бизнес. В III квартале его выручка увеличилась в 3,4 раза до 15,6 млрд руб., а за 9 месяцев – втрое, до 50,2 млрд руб. В основном это произошло за счет интеграции с холдингом «Солнечные продукты». Год назад «Русагро» объявила, что приобрела контроль над «Солнечными продуктами». Продажи бутилированного масла «Русагро» за 9 месяцев 2019 г. выросли вдвое – до 109 000 т, масла наливом – почти в пять раз до 409 000 т, майонеза – втрое до 99 000 т.