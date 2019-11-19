Сбербанк обязался создать СП с Mail.ru Group и выкупить долю в ней

Логично, что Сбербанк хочет владеть долей в MRG и напрямую в дополнение к доле в совместном бизнесе, отмечали в конце октября аналитики «Ренессанс капитала»: аналогично поступила Alibaba в сделке по Aliexpress, получив 9,97% в MRG. Но влияние в виде 20% голосов может осложнить контроль в совместном предприятии Сбербанка и MRG в еде и транспорте, опасались аналитики: как было видно на примере сотрудничества Сбербанка и «Яндекса», корпоративная культура госбанка и быстрорастущей интернет-компании сильно отличаются.