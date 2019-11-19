Сбербанк обязался создать СП с Mail.ru Group и выкупить долю в ней
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) подписали обязывающие документы по совместному предприятию в сфере еды и транспорта, сообщили компании. Теперь они ждут одобрения на сделку от Федеральной антимонопольной службы и надеются закрыть ее до конца 2019 г.
О желании стать партнерами в сервисах доставки еды и транспорта Сбербанк и MRG заявили в июле 2019 г. У них будут равные доли, а 10% будут предусмотрены для программы вознаграждения сотрудников. Участники СП вложат в него до 64,6 млрд руб.
MRG внесет в новый бизнес свои активы в еде и транспорте. Это сервис доставки еды из кафе Delivery Club (100%) и заказа такси Ситимобил (29,67%), инвестиции в каршеринг YouDrive, продажа кулинарии в офисах DC Daily, доставка наборов еды Performance Group. Также интернет-компания внесет 8,5 млрд руб. и может инвестировать еще около 4,6 млрд руб., если ее активы достигнут определенных результатов до ноября 2020 г.
От Сбербанка в СП поступят 35% в компании платформу для рынка общепита FoodPlex и около 38,5 млрд руб. Банк может инвестировать до 13 млрд руб. «в случае достижения целей по ряду ключевых показателей Delivery Club и Ситимобил до ноября 2020 г.».
Оценка СП при достижении целевых показателей будет превышать 100 млрд руб., говорится в сообщении компаний.
Через три года после закрытия сделки с MRG Сбербанк получит право предложить руководителям интернет-компании обменять доли Сбербанка в СП на акции Mail.ru Group по паритету стоимости, но не более 20% акций Mail.ru Group (экономическая доля).
Также Сбербанк подписал обязывающее соглашение с Газпромбанком о приобретении доли в «МФ технологиях», акционере Mail.ru Group, сообщила она. У «Газпромбанка» Сбербанк выкупает долю в 35% в «МФ технологиях» (около 20% голосов в MRG), а еще 1% — у «Ростеха». Стоимость сделки — 11,3 млрд руб. «Mail.ru Group не ожидает никаких изменений в управлении и стратегическом развитии компании в результате данной сделки», — говорится в ее сообщении.
В начале октября Mail.ru Group объявила о закрытии сделки по созданию «Aliexpress Россия» — СП между MRG, Alibaba, «Мегафоном» и РФПИ.
Логично, что Сбербанк хочет владеть долей в MRG и напрямую в дополнение к доле в совместном бизнесе, отмечали в конце октября аналитики «Ренессанс капитала»: аналогично поступила Alibaba в сделке по Aliexpress, получив 9,97% в MRG. Но влияние в виде 20% голосов может осложнить контроль в совместном предприятии Сбербанка и MRG в еде и транспорте, опасались аналитики: как было видно на примере сотрудничества Сбербанка и «Яндекса», корпоративная культура госбанка и быстрорастущей интернет-компании сильно отличаются.
Но за время сотрудничества со Сбербанком MRG, по словам ее гендиректора Бориса Добродеева, убедилась, что их «видение рынка совпадает», а Сбербанк поддерживает стратегию интернет-компании. «Нас радует перспектива расширения взаимодействия: экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group дополняют друг друга», — заявил он.