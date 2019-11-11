Новый сервис доставки войдет в СП Сбербанка и Mail.ru Group
Сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» войдет в совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group, говорится в сообщении Сбербанка.
«Сбермаркет» – это сервис доставки товаров из магазинов. Приложение онлайн-сервиса можно скачать в App Store и Google Play. 6 сентября Сбербанк запустил «Сбермаркет» в тестовом режиме в Ростове-на-Дону и Краснодаре. С 11 ноября сервис начал работать в 31 городе России. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа и Воронеж. В Москве через сервис можно заказать доставку из Metro Cash & Carry, «Ашана» и «Азбуки вкуса», в других городах – только из Metro Cash & Carry. В «Сбермаркете» стоимость товаров будет такой же, как и в магазине, время доставки составит от двух часов. Ее стоимость – от 98 руб.
О планах создать СП компании объявили 25 июля. Предприятие должно стать «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта, сообщали его участники. Mail.ru Group внесет в новую компанию деньги, 100% сервиса доставки еды Delivery Club и 22,69% сервиса заказа такси «Ситимобил» (в дальнейшем компания обязалась обеспечить консолидацию на СП не менее 75% этого сервиса). Сбербанк внесет в совместное предприятие 35% в сервисе Foodplex и около 38 млрд руб. Стоимость новой компании, по оценкам ее участников, может превысить 100 млрд руб.