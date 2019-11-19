Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia

Исходя из возможностей рынка, инвесторы могут рассчитывать на удвоение сети в течение 5–6 лет, полагает Бурмистров. Вероятно, для этого ритейлеру потребуется открывать и более компактные форматы, чтобы развиваться в малых городах, а также в формате «магазин в магазине», как было эффективно реализовано в гипермаркетах «О’кей», полагает он. В ближайшие 3–5 лет Familia планирует открывать по 50 магазинов в год, выходить в новые города, говорит Надеждин, но кардинально менять формат не собирается.