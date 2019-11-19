Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia
Совладельцем магазинов Familia стала The TJX Companies, говорится в их сообщениях. Американская компания приобрела за $225 млн 25% в российской сети у ее акционеров. Продавцами выступали все совладельцы, в какой пропорции – представитель сети не раскрыл.
The TJX Companies – крупная американская компания, среди ее брендов – TJ Maxx и Marshalls в США и TK Maxx в Европе и др.
Familia, основанная в 2000 г., позиционирует себя как сеть магазинов одежды и товаров для дома в формате off-price – т. е. предлагает продукцию брендов со скидкой до 85%. Фокус на закупки крупных объемов напрямую у поставщиков и оптимизация издержек позволяют минимизировать наценку, говорится на сайте сети.
Бенефициар операционной компании Familia – люксембургская Familia Trading S.a.r.l. На конец 2018 г. в ней было 30,3% у фирмы Дмитрия Луковникова, 20,2% у структуры Германа Ошкордина, у инвестиционного подразделения Goldman Sachs – 25%, у структуры Baring Vostok – 24,5%. Представитель Baring Vostok подтвердил сделку с TJX, от дополнительных комментариев отказался. Российский представитель Goldman Sachs от комментариев отказался.
О том, что Goldman Sachs и Baring Vostok инвестировали в Familia, стало известно в 2016 г. С их появлением бизнес Familia заметно вырос. Если на конец 2016 г. у нее было около 140 точек, то сейчас – 278.
Покупка доли в Familia позволит TJX получить доступ к российскому рынку, инвестировав в известного ритейлера в низком ценовом сегменте с существенным потенциалом роста, говорится в сообщении американской компании.
Примеров вложений американских сетей в российскую розницу практически нет, кроме инвестиций Walgreens Boots Alliance в «Аптечную сеть 36,6», говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. TJX выступает финансовым инвестором, уточнил «Ведомостям» гендиректор Familia Константин Надеждин. По его словам, иных кандидатов на покупку доли в Familia не искали: «Эта компания – ориентир для нас как лидер в сегменте off-price».
$225 млн за 25%, или более 14 EBITDA, – это «фантастически высокая оценка российского ритейлера», восхищается Бурмистров. Единственная российская публичная компания в близком к Familia сегменте – «Обувь России» – оценивалась чуть выше 4 EBITDA (данные «ВТБ капитала» на сентябрь).
Такая оценка Familia основана на ее лидерских позициях и перспективах роста, а также на том, что компания рентабельная и очень эффективная, рассуждает Бурмистров: «Сейчас Familia, по сути, единственный игрок в off-price-сегменте, вряд ли у него когда-либо появится в России заметный конкурент».
В обозримой перспективе, отмечает Надеждин, партнеры не будут обсуждать возможности увеличения доли TJX в Familia. На вопрос, планируется ли сделать компанию публичной, он ответил, что Familia генерирует стабильный денежный поток, который позволяет самим финансировать развитие: «Мы рассматриваем все возможности, но сейчас такой вопрос не стоит».TJX и Familia, рассказал Надеждин, продолжат работать независимо друг от друга. В долгосрочной перспективе возможен обмен экспертизой и технологиями, прежде всего в логистике и управлении товарным запасом, добавил он.
Основные продажи Familia обеспечивает одежда, знает Бурмистров, здесь главные конкуренты Familia – онлайн-ритейлеры Wildberries, Ozon и маркетплейсы Tmall, «Беру!», Goods. Преимущество Familia – самый широкий среди оффлайн-ритейлеров ассортимент из более чем 1,3 млн товарных наименований, который уникален в каждом магазине, рассуждает эксперт: это позволяет привлекать трафик.
Исходя из возможностей рынка, инвесторы могут рассчитывать на удвоение сети в течение 5–6 лет, полагает Бурмистров. Вероятно, для этого ритейлеру потребуется открывать и более компактные форматы, чтобы развиваться в малых городах, а также в формате «магазин в магазине», как было эффективно реализовано в гипермаркетах «О’кей», полагает он. В ближайшие 3–5 лет Familia планирует открывать по 50 магазинов в год, выходить в новые города, говорит Надеждин, но кардинально менять формат не собирается.