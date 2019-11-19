Депутаты предложили ввести минимальную цену на сигареты

Минимальная цена понадобилась для борьбы с нелегальной табачной продукцией, говорится в пояснительной записке. Пока она не установлена, «рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами по экономически необоснованным заниженным ценам, зачастую даже ниже налоговой составляющей», указано там. Это плохо влияет на рынок, сообщают авторы проекта: по данным TNS Kantar, в I квартале 2019 г. доля нелегальных сигарет на российском рынке выросла с 7,7% до 10,3% год к году. За 2019 г. число проданных нелегальных сигарет может составить 23 млрд штук, а общие потери бюджета от недополученных акцизов и НДС по итогам года превысят 70 млрд руб.