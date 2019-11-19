Депутаты предложили ввести минимальную цену на сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который вводит понятие единой минимальной цены табачной продукции (ЕМЦ) и устанавливает порядок ее расчета. Авторы законопроекта – единороссы Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов, Юрий Кобзев, а также депутат от ЛДПР Сергей Катасонов.
Минимальная цена понадобилась для борьбы с нелегальной табачной продукцией, говорится в пояснительной записке. Пока она не установлена, «рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами по экономически необоснованным заниженным ценам, зачастую даже ниже налоговой составляющей», указано там. Это плохо влияет на рынок, сообщают авторы проекта: по данным TNS Kantar, в I квартале 2019 г. доля нелегальных сигарет на российском рынке выросла с 7,7% до 10,3% год к году. За 2019 г. число проданных нелегальных сигарет может составить 23 млрд штук, а общие потери бюджета от недополученных акцизов и НДС по итогам года превысят 70 млрд руб.
Единую минимальную цену предложено рассчитывать исходя из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС. По формуле, предложенной депутатами, единая минимальная цена на 2019 г. может составить 86,3 руб., говорится в пояснительной записке. Средняя стоимость легальной пачки сигарет в России в 2019 г. выше – около 115 руб., а нелегальная продукция продается по цене 45–55 руб. Такая цена не обоснована, сетуют депутаты: ведь только налоги (акциз и НДС) на одну пачку сигарет в 2019 г. составляет не менее 62 руб.
Крупнейшие производители сигарет поддерживают депутатскую инициативу. Минимальная цена – важный инструмент для борьбы с растущим нелегальным рынком, говорит директор по связям с госорганами JTI Василий Груздев. «Фактически это универсальный порог для всего рынка и дополнительный индикатор легальности продукта для правоохранительных органов и потребителя», – рад он.
Минимальная цена – эффективный инструмент в борьбе с нелегальной табачной продукцией, прежде всего с дешевым контрафактом и контрабандой, соглашается директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний табачного производителя Philip Morris Александр Мироненко. По его словам, эта мера наряду с усилением контроля за оборотом нелегальной продукции и ужесточением ответственности за торговлю нелегальной продукцией должна предотвратить падение налоговых доходов государства. Кроме того, ЕМЦ позволит сделать табачную продукцию менее доступной для несовершеннолетних курильщиков, уверен Мироненко.
При этом введение минимальной цены не отразится на средней цене пачки сигарет, поскольку цены крупных легальных производителей уже учитывают все налоги и затраты, говорит директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова. Основное влияние на цену сигарет оказывает повышение акцизов, поэтому дальнейшая индексация единой минимальной цены должна осуществляться в соответствии с динамикой роста акцизной нагрузки, считает она. Минимальные цены в России сейчас устанавливаются для водки, коньяка, шампанского.
За 9 месяцев 2019 г. только 2,8% табачной продукции продано по цене ниже расчетных 86,3 руб., то есть 97% рынка это нововведение не затронет, указывают депутаты.
Нелегальная продукция поступает на рынок несколькими путями, объясняли ранее табачные компании со ссылкой на Nielsen. Это контрабанда, произведенная в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС – Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан) и дальнего зарубежья и продающаяся без уплаты акциза. Также это российский контрафакт, продающийся без акцизных марок или с поддельными акцизными марками, и продукция для магазинов беспошлинной торговли.
На рассмотрение в Минфин эта инициатива пока не поступала, сообщил его представитель.