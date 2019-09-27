Минсельхоз предлагает сжигать конфискованные сигареты

Подпольных производителей контрафакта сложно привлечь к ответственности Андрей Гордеев / Ведомости

Минсельхоз предлагает уничтожать всю конфискованную табачную продукцию. Сообщение о подготовке проекта таких изменений в Уголовно-процессуальный кодекс опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас такая продукция просто хранится на складах. Поэтому, по мнению специалистов Минсельхоза, поправки позволят не только защитить рынок от контрафакта, но и сэкономить средства бюджета, которые тратятся на хранение товара. Последние годы растет доля произведенной в России табачной продукции, которая маркирована специальными марками, но продается дешевле минимальной цены, при которой нужно платить акциз и НДС, пишет в карточке проекта Минсельхоз.

Кроме того, министерство готовит поправки в закон о защите здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Они обяжут производителей табака использовать для производства только то оборудование, которое находится в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

Сейчас подпольных производителей контрафакта сложно привлечь к ответственности, указывает сотрудник крупной табачной компании. Во время проверок они объясняют, что лишь арендуют оборудование, а собственник заявляет, что ничего не производит, рассказывает собеседник «Ведомостей»: таким образом, изъять оборудование не представляется возможным.

Каждая 10-я пачка сигарет в России нелегальная, писало в исследовании табачного рынка, проведенном в I квартале 2019 г., агентство Kantar. Доля нелегальных сигарет достигла 10,3% рынка, год назад агентство оценивало ее в 7,7%. 45% нелегальных сигарет попадает в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Табачная продукция из этих стран, которая поступает без уплаты акцизов и других налогов в российский бюджет, занимает около 6,2% рынка в России – более 14 млрд сигарет, указывало Kantar.

Но растет и доля нелегальных сигарет, производимых в центральных регионах России, отмечают эксперты. Процент подделок на российском табачном рынке вырос почти в 5 раз за год – с 0,4 до 1,9%, по данным Kantar. Среди городов с населением свыше 1 млн человек наиболее высокая доля контрафакта в Ростове-на-Дону (43,7%), Челябинске (24,1%) и Новосибирске (19,6%).

Крупнейшие табачные компании поддерживают инициативы Минсельхоза. Как показывает практика, изъятые нелегальные сигареты возвращаются на рынок, из-за этого их доля стремительно растет, считает директор по нормативному регулированию и взаимоотношениям с органами власти «Империал тобакко» Александр Александров. Уничтожаться должна вся нелегальная табачная продукция – контрафактная, немаркированная, контрабандная, а также оборудование для ее производства вне зависимости от того, изъято оно у собственника или же находилось в аренде, в ремонте, на хранении, указывает директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний «Филип Моррис» в России Александр Мироненко. Из-за того что изъятый товар не уничтожается, он снова попадает в нелегальный оборот, знает руководитель департамента по связям с госорганами «БАТ Россия» Олег Барвин. В этом году ущерб государству из-за нелегального табака составит минимум 72 млрд руб. в виде неуплаченных акцизов в федеральный бюджет, оценивает директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев.

Изъять или конфисковать товар можно лишь по решению суда. Но в российском законодательстве до сих пор не описана процедура уничтожения контрафактного и контрабандного товара – исключение сделано только для алкоголя, говорит юрист департамента качества «Амулекса» Виталина Лимонова. Поэтому изъятый товар может годами храниться на складах или снова попадает на рынок, отмечает она.

Еще в 2015 г. правительство наделило Росалкогольрегулирование полномочиями по организации уничтожения алкоголя, конфискованного или изъятого из незаконного оборота, предметов для производства такой продукции и их учета. Такой алкоголь должен уничтожаться по решению суда.

Представитель Минсельхоза не ответил на запрос «Ведомостей».