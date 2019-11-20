США сообщили о начале поставок американского сжиженного газа на Украину

По данным Госстата Украины, с января по сентябрь 2019 г. страна импортировала 9,18 млрд куб. м газа по средней стоимости около $196 за 1000 куб. м. Из них в Польше было закуплено 342,7 млн куб. м по цене чуть менее $210 за 1000 куб. м. Стоимость американского газа с учетом его транспортировки до польско-украинской границы должна оказаться почти на 25% выше – около $7,1/MBTU, или $250 за 1000 куб. м, посчитали в Vygon Consulting (исходя из стоимости газа на Henry Hub в июле – августе – $2,3/MBTU, или $82,2 за 1000 куб. м).