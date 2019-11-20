США сообщили о начале поставок американского сжиженного газа на Украину
«Американский СПГ идет на Украину! – сообщило 20 ноября американское посольство в Киеве. – Это еще один шаг на пути Украины к достижению энергонезависимости». Из-за отсутствия у Украины собственных регазификационных мощностей танкер с партией сжиженного газа разгружался на польском терминале. Кто именно был поставщиком и покупателем газа, в сообщении не уточняется.
По данным систем остлеживания судов marinetraffic.com и vesselfinder.com, в последние дни в порту Свиноуйсьце, где находится регазификационный терминал, разгружался только один СПГ-танкер – Patris. Это судно, способное принять на борт до 174 000 куб. м СПГ, доставило партию, 20 октября отгруженную с американского завода Sabine Pass. «Ведомости» ожидают ответа польской PGNiG на направленный в среду вечером запрос о том, кто является поставщиком и покупателем поставленного Украине СПГ.
Поставки американского сжиженного газа на Украину обсуждались в мае на встрече президента Украины Владимира Зеленского с министром энергетики США Риком Перри, сообщал «Нафтогаз». В конце августа PGNiG сообщала о закупке в США как минимум одного груза СПГ, который в дальнейшем был перепродан трейдеру «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ). Предполагалось, что эта партия газа должна прийти в Свиноуйсьце в начале ноября, а после регазификации – доставлена на территорию Украины через газоизмерительную станцию в Германовичах.
С началом продаж Украине американского СПГ Польша, похоже, начала превращаться в региональный газовый хаб, говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Его зона действия будет ограничена государствами Прибалтики и Восточной Европы, у которых традиционно сложные отношения с «Газпромом», продолжает она.
Мощность регазификационного терминала в Польше составляет около 5 млрд куб. м в год, но в начале 2020-х гг. ее предполагается увеличить в 1,5 раза. В случае сохранения уровня собственной добычи и темпов роста потребления газа расширение терминала и запуск трубопровода Baltic Pipe (предполагается в 2023 г. – «Ведомости») могут привести к избытку предложения на польском газовом рынке около 2–3 млрд куб. м – даже при полном отказе от газпромовских поставок. Мощность действующих трубопроводов на польско-украинской границе – единственное ограничение для роста экспорта газа в этом направлении, говорил предправления PGNiG Петр Возняк.
Пропускная способность газопровода, по которому газ поставляется из Польши на Украину, составляет 1,5 млрд куб. м в год, рассказывает Белова. Проект строительства нового газопровода между Германовичами и украинским ПХГ Bliche Volytsia предполагает ее увеличение до 6 млрд куб. м в год к концу 2021 г., продолжает она, однако источники финансирования стройки пока не определены.
По данным Госстата Украины, с января по сентябрь 2019 г. страна импортировала 9,18 млрд куб. м газа по средней стоимости около $196 за 1000 куб. м. Из них в Польше было закуплено 342,7 млн куб. м по цене чуть менее $210 за 1000 куб. м. Стоимость американского газа с учетом его транспортировки до польско-украинской границы должна оказаться почти на 25% выше – около $7,1/MBTU, или $250 за 1000 куб. м, посчитали в Vygon Consulting (исходя из стоимости газа на Henry Hub в июле – августе – $2,3/MBTU, или $82,2 за 1000 куб. м).
При общем потреблении газа около 32,3 млрд куб. м Украина, по данным «Нафтогаза», импортировала в 2018 г. 10,6 млрд куб. м. Прямые закупки по действующему контракту с «Газпромом» украинская компания прекратила в конце 2015 г. От готовности Украины возобновить закупки российского газа с 2020 г. зависит, какую мощность газопроводов на границе с Украиной «Газпрому» потребуется сохранять в эксплуатации, подчеркивал топ-менеджмент российской компании. Обсуждение этого вопроса – обязательная часть переговоров о продлении транзита российского газа по украинскому маршруту, говорил предправления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Мы вопрос транзита рассматриваем в том числе с учетом [поставок] объемов на внутренний [украинский] рынок напрямую, а не через реверс. Потому что это напрямую влияет на объемы транзита газа», – цитировал министра энергетики России Александра Новака «Интерфакс». На трехсторонней встрече в конце октября Россия предлагала Украине закупать 15 млрд куб. м газа напрямую, сказал он. Следующие переговоры на министерском уровне должны состояться в конце ноября, но их точные сроки пока не определены.