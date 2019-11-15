Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

«Нафтогаз» в новом иске к «Газпрому» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа. Компания также требует компенсацию в размере $11,8 млрд. «Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и [тем, что] должны получить по пересмотренным тарифам», – сообщал на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.