11 минут назад / Бизнес

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Ведомости
Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину. По словам президента, ситуацию может обострить поданный в ноябре иск «Нафтогаза» против «Газпрома».

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Бизнес

Путин отметил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%. Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству, в том числе, если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран, сказал Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

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«Нафтогаз» в новом иске к «Газпрому» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа. Компания также требует компенсацию в размере $11,8 млрд. «Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и [тем, что] должны получить по пересмотренным тарифам», – сообщал на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 г. Москва и Киев ранее начали переговоры об условиях транзита. Москва предложила отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, «Газпром» ранее заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа. Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.

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