Что будет с «Газпромом» после продажи крупного пакета его акций

Утром 21 ноября «Газпром» сообщил о намерении продать 3,59% собственных акций из квазиказначейского пакета. Фактическим продавцом 850,59 млн акций материнской компании выступает «Газпром газораспределение», организатором сделки – Газпромбанк. «Продажа акций будет осуществляться по единой цене. Продаже подлежит весь пакет, продажа меньшего количества акций не предусмотрена», – говорится в заявлении концерна. Исходя из котировок «Газпрома» на момент окончания торгов в среду рыночная стоимость выставленного на продажу пакета составляет около 211 млрд руб. За девять часов, отведенных на формирование книги, инвесторами было подано 479 заявок, сообщил вечером «Газпром», общий объем подписки составил чуть менее 237,75 млрд руб. Итоговую стоимость сделки и покупателей компания вечером 21 ноября не раскрывала.