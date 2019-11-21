«Газпром» объявил о крупнейшей продаже своих акций

Трейдеры откровенно сомневаются, что сегодняшнее размещение акций будет иметь открытый характер, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. «В продажу квазиказначейского пакета в рынок мало кто верит. Вероятнее всего речь опять будет идти о покупке акций одним-двумя крупными лотами неизвестными инвесторами, – говорит Суверов. – Причем речь именно о российских покупателях. Если бы «Газпром» хотел привлечь широкий круг иностранных инвестиционных фондов, в размещении участвовал бы зарубежный банк». Но даже в таком размещении инвесторы видят плюсы, потому цена акций и растет вопреки ожиданиям нерыночной сделки, обращает внимание аналитик. «Подготовку заявленной «Газпромом» новой дивидендной политики инвесторы напрямую связывают с появлением новых крупных акционеров в компании, – говорит Суверов. – Но дивиденды будут расти для всех, что подогревает интерес к покупке акций компании».