«Газпром» объявил о крупнейшей продаже своих акций
«Газпром» выставил на продажу на Московской бирже 3,59% собственных акций, говорится в материалах холдинга. Продавцом выступает «Газпром газораспределение», организатором сделки – Газпромбанк. «Продажа акций будет осуществляться по единой цене. Продаже подлежит весь пакет, продажа меньшего количества акций не предусмотрена», – отмечается в сообщении компании. Заявки на покупку 850,59 млн акций будут приниматься 21 ноября с 10.00 до 17.00 мск.
В среду, 20 ноября, на закрытии торгов на Московской бирже стоимость обыкновенной акции «Газпрома» была на уровне 248 руб. Следовательно, без учета возможного дисконта рыночная стоимость выставленного на продажу пакета может составить около 211 млрд руб. В четверг, 21 ноября, акции «Газпрома» менее чем за час с начала торгов на Московской бирже подорожали более чем на 3% до 255,6 руб. за бумагу. При этом капитализация компании превысила 6 трлн руб.
Капитализация «Газпрома» с начала года выросла более чем в полтора раза (3,85 трлн руб. на 1 января), компания стала лидером по этому показателю среди российских компаний. Основными драйверами роста весной стали новости о подготовке новой дивидендной политики компании, а в июле – продажа почти половины квазиказначейского пакета, который на тот момент составлял 6,64% акций компании.
Сегодняшнее размещение будет происходить с применением того же механизма, который «Газпром» уже опробовал в июле, – «с использованием биржевой технологии заключения сделок» Московской биржи. Как правило, при размещениях заявки от инвесторов принимает сам банк-андеррайтер, которым как в июле, так и сейчас выступает Газпромбанк. Но формирование книги заявок через Московскую биржу оставляет право не раскрывать информацию, кто именно подавал заявки и какую получил долю по факту размещения. В результате в июле 2,93% акций «Газпрома», принадлежавших двум дочерним компаниям – нидерландской Gazprom Gerosgaz Holdings BV и кипрской Rosingaz Limited, были проданы одним лотом за 139,1 млрд руб., дисконт составил 5,4%. Покупателя пакета «Газпром» не раскрыл.
В начале августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что осенью «Газпром» может продать 3,7% квазиказначейских акций, оставшихся у его дочерних компаний. Стоимость пакета агентство оценивало в 200 млрд руб. Среди покупателей были структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом, говорили источники Bloomberg. Представитель Ротенберга опровергал эту информацию.
Буквально вчера утром планы продажи оставшейся части квазиказначейского пакета акций компаний подтверждал зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов, но о возможных сроках размещения говорил подчеркнуто размыто. «Эту задачу мы перед собой ставили и будем реализовывать. Но я из этого не делаю такую сенсацию, что в обязательном порядке «Газпром» должен прямо сегодня продать. Такой задачи нет. Как рынок появится. Как сложится, так и сделаем, никакой гонки нет. Никакого директивного срока», – цитировал Садыгова «Интерфакс».
Днем того же дня своими ожиданиями роста капитализации «Газпрома» поделился президент России Владимир Путин. «Капитализация «Газпрома», это очевидно для всех экспертов, находится на минимальном уровне. Потенциал компании «Газпром» даже трудно посчитать», – сказал Путин на форуме «Россия зовет!».
А несколькими часами позже министр финансов Антон Силуанов практически прямым текстом назвал слова президента словесной интервенцией, цель которой – повышение капитализации «Газпрома». «Президент дал полную характеристику ситуации с «Газпромом». Уверен, что компания имеет большой потенциал своего роста, на фоне оценок лидера нашей страны, думаю, что эта динамика продолжит расти», – сказал Силуанов. Де-факто сколь-нибудь значимого влияния на цену «Газпрома» эта интервенция не оказала. После колебаний в течение дня к моменту закрытия торгов стоимость акций компании выросла лишь на 0,5%, при этом индекс Мосбиржи сохранился на уровне открытия.
Трейдеры откровенно сомневаются, что сегодняшнее размещение акций будет иметь открытый характер, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. «В продажу квазиказначейского пакета в рынок мало кто верит. Вероятнее всего речь опять будет идти о покупке акций одним-двумя крупными лотами неизвестными инвесторами, – говорит Суверов. – Причем речь именно о российских покупателях. Если бы «Газпром» хотел привлечь широкий круг иностранных инвестиционных фондов, в размещении участвовал бы зарубежный банк». Но даже в таком размещении инвесторы видят плюсы, потому цена акций и растет вопреки ожиданиям нерыночной сделки, обращает внимание аналитик. «Подготовку заявленной «Газпромом» новой дивидендной политики инвесторы напрямую связывают с появлением новых крупных акционеров в компании, – говорит Суверов. – Но дивиденды будут расти для всех, что подогревает интерес к покупке акций компании».
Безусловно, инвесторы помнят, что при продаже пакета квазиказначейских акций в июле им ничего не досталось и пришлось покупать «с рынка», – говорит гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. – Условный рефлекс подсказывает им, что и сейчас не стоит слишком надеяться на такую возможность». Однако акции «Газпрома» постепенно становятся привлекательной инвестицией, обращает внимание Лосев. В основе оптимизма инвесторов сразу несколько факторов: завершение проекта «Северный поток – 2», ожидание снижения капитальных затрат и, наоборот, роста свободного денежного потока и дивидендной доходности.
«Именно ожидание продажи оставшейся части квазиказначейского пакета удерживало часть игроков от покупок акций «Газпрома» с рынка, – говорит Лосев. – Предположительно цена пакета может оказаться ниже текущих уровней, поскольку это стандартная рыночная практика при продаже большого объема акций». Те, кто не верит в возможность поучаствовать в «распродаже», уже начинают покупать акции газовой компании, потому что продажа квазиказначекского пакета открывает возможность для роста котировок «Газпрома».