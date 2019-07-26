У «Газпрома» появился еще один крупный акционер

Евгений Разумный / Ведомости

Почти половина квазиказначейских акций «Газпрома» (2,93%), принадлежавших двум дочкам компании – нидерландской Gazprom Gerosgaz Holdings BV и кипрской Rosingaz Limited, были проданы в рынок одним лотом, сообщил в пятницу, 26 июля, зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов. Сумма сделки составила 139,1 млрд руб., следует из материалов «Газпрома». Кто купил почти 3% акций крупнейшей российской компании, не сообщается.

О намерении продать 2,93% квазиказначейских акций «Газпром» сообщил 25 июля. Сбор заявок от инвесторов организовал Газпромбанк через Московскую биржу. Исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в этот день рыночная стоимость выставленного на продажу пакета составляла 154,3 млрд руб. Было подано 494 заявки на общую сумму 198,9 млрд руб., сообщал «Газпром», не уточняя подробностей.

Из всех заявок одна стояла особняком. «Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу «все или ничего» и составила 70% от общего объема итогового спроса», – рассказал Садыгов. Она и была удовлетворена. «[Это] позволило нам достичь своих целей при минимальном влиянии на котировки акций», – объяснил Садыгов.

«Высокий интерес к размещению отмечен со стороны как российских, так и иностранных институциональных инвесторов, – говорит Садыгов, – что позволило реализовать пакет по привлекательной цене, с 5,4%-ным дисконтом к цене закрытия торговой сессии накануне объявления о сделке и 8,4%-ным дисконтом к цене закрытия в день сбора заявок».

Исходя из его слов следует, что в любом другом случае размещение могло не состояться: публикуя условия размещения акций, «Газпром» подчеркивал, что частичная продажа пакета не предусмотрена. Без учета единой заявки на 139,1 млрд руб. сумма предложений от остальных инвесторов не дотянула до 60 млрд руб.

«Газпром» удовлетворен результатами размещения. Оно стало крупнейшим на российском рынке с 2012 г.», – отметил Садыгов. Квазиказначейский пакет «Газпрома» – «чуть более 6,64%», говорил в конце июня предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Исходя из этого следует, что у компании осталось 3,71% квазиказначейских акций.

Сбор заявок сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета ростом стоимости акций «Газпрома». За три с половиной часа котировки и без того самой дорогой компании России выросли с 206 до 228,9 руб. за бумагу, а капитализация достигала 5,42 трлн руб.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики сходились во мнении: инвесторы изначально не верили, что выставленные на продажу бумаги могут достаться широкому кругу покупателей и быстро выплеснуться на торги. В размещении будут участвовать лишь несколько заранее определенных покупателей, говорили «Ведомостям» четыре инвестбанкира, которые обычно покупают акции при размещениях на Московской бирже и Лондонской бирже.

«Трейдеры и остальные участники рынка посчитали, что группа инвесторов, которая собирается купить этот пакет, знает о компании эксклюзивную информацию и намерена ее монетизировать, а потому нужно покупать», – объяснял рост котировок «Газпрома» один из трейдеров. «Ни один инвестор или ограниченная группа инвесторов не решились бы в здравом уме покупать столь большой пакет акций без четкого видения возможности в будущем продать акции компании с прибылью», – соглашался другой собеседник «Ведомостей».