«Газпром» может осенью продать свои акции еще на 200 млрд рублей

Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» может уже осенью продать 3,7% квазиказначейских акций, оставшихся у его дочерних компаний, сообщило в среду агенство Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами «Газпрома». Такой пакет сейчас на бирже стоит около 200 млрд руб.

По словам собеседников, иностранные инвесторы могут получить разрешение приобрести часть бумаг через локальных брокеров. В прошлом месяце они не были допущены к покупке квазиказначейских акций «Газпрома». Тогда две «дочки» «Газпрома» – нидерландская Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz – выставили на продажу 2,93% его акций, книга заявок формировалась через Московскую биржу. Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. Все акции были проданы по одной заявке от неназванного покупателя или их пула. Среди покупателей были в том числе структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. «Мы и связанные с нами компании акции «Газпрома» не покупаем, не меняем, не инвестируем в них, ничего никуда не перекладываем. Мы мосты и другие инфраструктурные объекты строим», – передал через представителя Аркадий Ротенберг. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев. Опрошенные «Ведомостями» аналитики изначально не верили, что выставленные в июле на продажу бумаги достанутся широкому кругу покупателей. В размещении будут участвовать лишь несколько заранее определенных покупателей, говорили четыре инвестбанкира.

Продажа оставшегося квазиказначейского пакета, вполне возможно, будет происходить по той же схеме: акции могут достаться узкому кругу инвесторов, рассуждает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Если пакет не попадет в рынок, он не окажет давления на капитализацию компании и стоимость бумаг. Возможна даже позитивная реакция рынка, так как некоторые покупатели рассчитывают, что «Газпром» будет действовать в пользу новых инвесторов и продолжит платить щедрые дивиденды», – рассуждает он. Если размещение будет в пользу неограниченного числа инвесторов, то реакция будет негативная, так как пакет достаточно крупный и это приведет к снижению цен, а инвесторы будут рассчитывать на дисконт к рынку, считает эксперт.

В среду «Газпром» подорожал на Московской бирже после новости о возможной продаже квазиказначейских акций. По состоянию на 14.30 мск рост составил 2% (индекс биржи +0,35%), капитализация – 5,47 трлн руб.

Сейчас благоприятный момент для продажи – акции «Газпрома» дорожают после решения монополии повысить дивиденды по итогам прошлого года и обещания пересмотреть дивидендную политику, говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. С другой стороны, спотовые цены на газ в Европе находятся на рекордно низких уровнях из-за избытка СПГ на рынке, а восстановление цен может быть не таким уж и быстрым, учитывая возможное замедление мировой экономики из-за торговых войн, – в будущем это может негативно сказаться на котировках, говорит он. «Лишние $3 млрд не помешают «Газпрому» – компании нужно завершать масштабные стройки в условиях роста дивидендов и возможного сокращения операционного денежного потока из-за падения цен», – отмечает он.