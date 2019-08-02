«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд

Размещение 3% его бумаг увеличило оборот акций до максимума с апреля прошлого года

Рекордных оборотов на Московской бирже удалось достичь благодаря размещению квазиказначейских акций «Газпрома» в конце июля ТАСС

В июле оборот торгов акциями, депозитарными расписками и паями на Московской бирже вырос на 54,3% год к году, достигнув 1,2 трлн руб., сообщила биржа. Это на 13% больше, чем в июне. Торги акциями не достигали таких значений с апреля 2018 г., когда Минфин США включил ряд российских компаний и бизнесменов в санкционный список SDN. Тогда оборот торгов акциями достиг 1,3 трлн руб.

Рекордных значений удалось достичь благодаря размещению квазиказначейских акций «Газпрома» в конце июля, пишет в обзоре аналитик BCS Global Markets Елена Царева: 25 июля две «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz, выставили на продажу 2,93% его акций, книга заявок формировалась через Московскую биржу. Сумма сделки составила 139,1 млрд руб.

«Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет», – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Кроме того, в июле сильно менялись цены нефти, а это, как правило, трансформируется и в спекулятивную активность на рынке акций, указывает он. Цена барреля Brent в июле менялась от $61,5 до $66,7.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле составил 72,1 трлн руб., из них 2,9 трлн руб. пришлось на фондовый рынок (включает торги акциями, депозитарными расписками, паями и облигациями). По сравнению с прошлым годом оборот торгов на фондовом рынке вырос на 17,4%.

Объем торгов на валютном рынке в июле упал на 9% год к году – до 29,6 трлн руб.