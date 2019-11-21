Зачем платить миллиарды за долю в «Газпроме»

«Газпром» в обоих случаях выбрал максимально непубличную схему продажи акций. Формирование книги заявок через Московскую биржу позволяет не раскрывать ни кто претендовал на приобретение доли в компании, ни кто стал ее фактическим покупателем. Единственное, что уточнял летом зампред «Газпрома» Фамил Садыгов, – 2,93% были проданы единым лотом, из 494 заявок была удовлетворена только одна. В ходе вчерашней сделки было подано 479 заявок на сумму 237,7 млрд руб., что выше рыночной оценки пакета и фактически означает: сделка состоялась. Но ни ее конечная цена, ни состав покупателей пока не известны. Оба размещения не имеют ничего общего с продажей акций в рынок и было очевидно, что они не достанутся широкому кругу покупателей, убеждены собеседники «Ведомостей» из числа инвесторов.