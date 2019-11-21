«Газпром» собрал почти 500 заявок на покупку своих акций

С начала года капитализация «Газпрома» выросла более чем в полтора раза (3,85 трлн руб. на 1 января). Компания стала лидером по этому показателю среди российских компаний. Основными драйверами роста весной стали новости о подготовке новой дивидендной политики компании, а в июле – продажа почти половины квазиказначейского пакета (на тот момент 6,64% акций компании). В начале августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о возможной продаже «Газпромом» 3,7% квазиказначейских акций, оставшихся у его дочерних компаний. Стоимость пакета агентство оценивало в 200 млрд руб. По данным источников Bloomberg, среди покупателей были структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом. Представитель Ротенберга эту информацию опровергал.