Чемезов попросил Путина вмешаться в сертификацию авиатехники

У Росавиации до сих пор нет, например, полноценных соглашений с такими важными для экспорта гражданских вертолетов странами, как Китай, Индия, Южная Корея, ОАЭ, говорит человек, близкий к «Ростеху». Нет и полноценных соглашений с американскими, европейскими авиавластями. Столь же важный вопрос, как договоры, международное доверие к органу и его сотрудникам, добавляет человек, близкий к «Ростеху»: у Росавиации такого авторитета, как у МАКа, пока нет и это сильно затрудняет работу по сертификации даже в тех странах, с которыми соглашения есть.