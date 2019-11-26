Чемезов попросил Путина вмешаться в сертификацию авиатехники
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники с использованием международных договоров, имеющихся у Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Это необходимо для выполнения одной из приоритетных задач «Ростеха» – роста поставок российских воздушных судов на международные рынки, объясняет Чемезов в письме Путину, отправленном в августе этого года. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность которой подтвердили два человека, близких к холдингам «Ростеха».
«Ростех» владеет всеми авиастроительными холдингами в стране: ОАК, «Вертолетами России» и Объединенной двигателестроительной корпорацией. Де-факто госкорпорация уже приступила к работе с МАКом, следует из письма Чемезова. Но потенциально это может привести к конфликту с Росавиацией, избежать которого может помочь согласие президента на такое решение.
МАК возглавляет Татьяна Анодина, сыну которой Александру Плешакову принадлежала авиакомпания «Трансаэро». В октябре 2015 г. по решению правительства деятельность «Трансаэро» была остановлена из-за неподъемных долгов, а в декабре 2015 г. правительство забрало у МАКа полномочия по сертификации авиатехники и отдало их Росавиации. Это создало огромные проблемы для авиапромышленности: полномочия МАКа как сертифицирующего органа признаны всеми ведущими авиационными властями в мире, с ними у МАКа есть договоры о взаимном признании сертификатов. У Росавиации таких договоров нет. В 2016–2017 гг., например, семь самолетов SSJ100 были поставлены ирландской авиакомпании Cityjet по экспортным сертификатам МАКа, так как сертификаты Росавиации в Европе просто не признавали.
У Росавиации до сих пор нет, например, полноценных соглашений с такими важными для экспорта гражданских вертолетов странами, как Китай, Индия, Южная Корея, ОАЭ, говорит человек, близкий к «Ростеху». Нет и полноценных соглашений с американскими, европейскими авиавластями. Столь же важный вопрос, как договоры, международное доверие к органу и его сотрудникам, добавляет человек, близкий к «Ростеху»: у Росавиации такого авторитета, как у МАКа, пока нет и это сильно затрудняет работу по сертификации даже в тех странах, с которыми соглашения есть.
«Для создания полноценной российской системы сертификации и поддержания летной годности потребуются просто колоссальные затраты – прежде всего на подготовку специалистов – и еще 5–7 лет», – считает гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.
Путин на письмо Чемезова не наложил резолюцию «согласен» или «одобряю», а поручил вопрос изучить, поэтому экспертное управление при администрации президента попросило правительство рассмотреть письмо, рассказали два федеральных чиновника. Минпромторг и Минтранс высказались против возврата полномочий МАКу, уверяют собеседники «Ведомостей». А 6 ноября на совещании в правительстве, посвященном развитию ОАК, премьер Дмитрий Медведев лично сказал Чемезову, что возврат к сертификации МАКом нецелесообразен, утверждают они.
«Ростех» действительно предлагал пакет инициатив, направленных на развитие экспорта российской авиационной техники. Однако принятие решений в этой сфере является прерогативой государства», – заявил представитель «Ростеха».
«Сертификация российской авиатехники за рубежом будет и в дальнейшем осуществляться Росавиацией. Все необходимые решения для реализации этих полномочий приняты. Передача полномочий какой-либо другой организации не планируется», – передал Ведомостям министр транспорта Евгений Дитрих.
Представители Путина, Медведева, Минпромторга, ОАК и «Вертолетов России» на запросы не ответили.
ОАК еще недавно была яблоком раздора между Чемезовым и Медведевым. В 2017–2018 гг. премьер и тогда профильный вице-премьер Дмитрий Рогозин убеждали Путина оставить ОАК в собственности правительства. Осенью прошлого года вышел указ президента о передаче Росимуществом акций ОАК «Ростеху».