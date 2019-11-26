Бизнес предупредил о риске новых махинаций на алкогольном рынке
«Опора России» (объединяет небольшие и средние компании) предложила Росалкогольрегулированию (РАР) изменить технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин, а представитель РАР – получение такого письма.
Бизнес просит ограничить использование ароматизаторов в натуральных напитках брожения, которые дают возможность выпускать под их видом коктейли с добавлением спирта – «отвертку», «джин-тоник» и т. д., объясняет Небольсин.
Технический регламент устанавливает требования к алкоголю и процессам его производства, хранения, транспортировки и т. д. Он вступает в силу с 9 января 2021 г. и заменит нынешние правила стран – участниц ЕАЭС, включая Россию.