Правительство рассмотрит концепцию «зеленых сертификатов»

«Мы предполагаем в течение следующего года дополнительно проработать ряд проблемных аспектов концепции, ее соотношение с уже существующими механизмами поддержки ВИЭ», – сказал представитель Минэнерго. Возобновляемую энергетику в России строят по договорам предоставления мощности (ДПМ), которые гарантируют инвесторам возврат средств с доходностью 12% через повышенные платежи потребителей. Программа заканчивается в 2024 г., к этому времени в стране должны построить около 5,4 ГВт зеленых мощностей, но платежи по ней продолжатся еще 15 лет. Сейчас в правительстве обсуждают продление программы до 2035 г.