Правительство рассмотрит концепцию «зеленых сертификатов»
В четверг, 28 ноября, Минэнерго направило в правительство концепцию «зеленых сертификатов», подтверждающих производство электроэнергии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Разработать концепцию поручил в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям. В разработке также участвовали Совет рынка, регулирующий энергорынок, и Минэкономразвития.
«Зеленые сертификаты» будут выдавать производителям зеленой энергии. Сертификат может быть выдан на добровольной основе, отмечает представитель Минэнерго. Ранее обсуждалось, что они будут обязательны для генерирующих компаний. Сертификаты можно будет свободно продавать или погасить в период их действия. После этого держатель сертификата сможет распространять информацию о потреблении зеленой энергии для формирования «экологичного» имиджа и маркировки товаров.
«Мы предполагаем в течение следующего года дополнительно проработать ряд проблемных аспектов концепции, ее соотношение с уже существующими механизмами поддержки ВИЭ», – сказал представитель Минэнерго. Возобновляемую энергетику в России строят по договорам предоставления мощности (ДПМ), которые гарантируют инвесторам возврат средств с доходностью 12% через повышенные платежи потребителей. Программа заканчивается в 2024 г., к этому времени в стране должны построить около 5,4 ГВт зеленых мощностей, но платежи по ней продолжатся еще 15 лет. Сейчас в правительстве обсуждают продление программы до 2035 г.