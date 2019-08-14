Регулятор рынка электроэнергии подготовил правила выдачи зеленых сертификатов
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«Совет рынка» (регулятор рынка электроэнергии) разработал механизм действия в России зеленых сертификатов, которые подтверждают, что их владелец купил определенное количество электроэнергии, произведенной от возобновляемых источников (ВИЭ). «Ведомости» ознакомились с проектами изменений в закон «Об электроэнергетике» и правилами обращения сертификатов, разработанными «Советом рынка». Их достоверность подтвердил представитель организации.
Согласно материалам, правила функционирования сертификатов могут принять в апреле 2020 г. Сертификаты будут выдавать собственникам зеленой генерации на каждый произведенный мегаватт-час. Далее сертификаты сможет купить любое физическое или юридическое лицо – как вместе с электроэнергией, в отношении которой они выданы, так и отдельно. Сертификаты будут действовать три года, в это время владелец может их свободно продавать либо погасить. Это даст ему право распространять информацию о потреблении зеленой энергии, в том числе в публичных выступлениях и рекламе, для формирования «экологичного» имиджа и маркировки товаров. Также сертификаты смогут использовать организации, которые обязались повысить долю ВИЭ в своем энергопотреблении.
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