Число покупок россиян в «черную пятницу» выросло в несколько раз
На распродажах в честь «черной пятницы» в 2019 г. россияне сделали в разы больше заказов, чем в 2018 г. Об этом «Ведомостям» рассказали представители крупнейших онлайн-магазинов.
В крупнейшем российском онлайн-магазине Wildberries покупатели сделали впятеро больше заказов, чем год назад, – более 10 млн с пятницы 29 ноября и за последовавшие выходные, рассказал его представитель. Число покупателей выросло в 4 раза. Оборот площадки вырост втрое – до 33 млрд руб.
У другого крупного онлайн-ритейлера, Ozon, в «черную пятницу» число заказов выросло в 2,5 раза год к году, выручка – в 2,3 раза, отчитался руководитель направления «промо» этой компании Павел Кобелев. Размера выручки он не раскрыл. По его словам, 57% покупателей «Черной пятницы» сделали заказ на Ozon впервые.
Рост числа заказов для Ozon обеспечивали покупатели из регионов, отметил Кобелев: там ассортимент обычных магазинов ограничен по сравнению с московскими, а онлайн-площадки дают жителям доступ к миллионам товаров. Кобелев привел в пример несколько крупных региональных городов: в Новосибирске по сравнению с 2018 г. было оформлено в 4,5 раза больше заказов, в Краснодаре – в 3 раза, в Екатеринбурге – в 2,7 раза.
Средний чек у Ozon по сравнению с 2018 г. упал на 6% до 2675 руб. Кобелев связывает это с тем, что люди делают несколько покупок, а не одну большую, а также с тем, что в этом году высока доля новых клиентов.
На Lamoda количество заказов выросло на 8% по сравнению с 2018 г., а средний чек не изменился – 2300 руб., говорит представитель интернет-магазина. Больше всего заказов, по его словам, оформили покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Количество заказов в интернет-магазинах группы «М.видео-Эльдорадо» выросло вдвое по сравнению с обычным днем, говорит представитель ритейлера. У маркетплейса goods.ru количество заказов выросло в 4 раза, а выручка – в 6 раз по сравнению с 2018 г.; абсолютные цифры представитель онлайн-площадки раскрыть отказался.
Рост продаж в период «черной пятницы» связан с тем, что россияне стали прагматичнее относиться к расходам и планировать покупки заранее, чтобы сэкономить, считает партнер Deloitte в СНГ Егор Метелкин. Так, по его словам, многие заранее готовятся к новогодним праздникам и покупают в «Черную пятницу» подарки.
Самыми популярными товарами у россиян, по данным опрошенных «Ведомостями» онлайн-магазинов, в «черную пятницу» – 2019 стали электроника и одежда.
У Ozon на детские товары, электронику, одежду, книги, товары для дома и продукты питания пришлось 80% заказов, говорит Кобелев. В онлайн-магазинах «М.видео-Эльдорадо» большей популярностью пользовались игровые консоли, смартфоны, телевизоры, мелкая бытовая техника, пылесосы и увлажнители воздуха. На Lamoda – верхняя одежда, спортивная обувь и трикотаж. На Wildberries – платья, ботинки, пуховики, роботы-пылесосы, смартфоны, конструкторы, телевизоры, наушники, туалетная вода, книги.
В целом онлайн-продажи в дни проведения акции 29 ноября – 1 декабря выросли более чем на 30% по сравнению с 2018 г. – до 22,3 млрд руб., сообщил «РИА Новости» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
На родине «черной пятницы», в США, онлайн-продажи в этот день достигли рекорда. По сравнению с 2019 г. продажи увеличились на 20,5% год к году – до $7,5 млрд, сообщило Reuters со ссылкой на Adobe Analytics.