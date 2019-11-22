Райффайзенбанк оценил расходы россиян в «черную пятницу»
Американская традиция устраивать распродажи в конце ноября пользуется популярностью у россиян, показал опрос Райффайзенбанка: 63% респондентов участвуют в акциях «черной пятницы». В опросе приняли участие 2000 человек из 12 крупных городов России.
При этом женщины больше интересуются распродажами, чем мужчины (67% против 56%), следует из результатов опроса. Особенно любят «черную пятницу» жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Среди тех, кто равнодушен к этому событию, выделяются две основные группы (по 32%): первые уверены, что в этот день нельзя сэкономить, а вторые утверждают, что у них просто нет времени.
Заранее к распродажам почти никто не готовится, хотя 60% опрошенных все же просматривают выгодные предложения онлайн. К спонтанным тратам во время распродаж более склонны женщины (91% против 85%).
Как показал опрос, 41% респондентов готовы потратить в «черную пятницу» более 10 000 руб. Женщины в среднем покупают больше товаров, однако мужчины готовы тратить более значительные суммы.
При этом далеко не все опрошенные уверены в необходимости всех купленных на распродажах вещей. Не покупают лишнего, судя по результатам опроса, 61% респондентов. Чаще всего россияне жалеют о повторной покупке какой-либо техники (второй пылесос, холодильник, мультиварка), а также о приобретении одежды меньшего размера, карнавальных костюмов и секс-игрушек. В список нелепых и необдуманных покупок попали арбалет, гамак, рога Малефисенты, чеснокодавка, ласты, самовар, пижама для кота и массажер для пяток.
Обычай устраивать распродажи после Дня благодарения установился в США еще в XIX веке, а термин «черная пятница» закрепился в 1960-е гг. Этот день выпадает на промежуток времени с 23 по 29 ноября, с «черной пятницы» начитается традиционный рождественский сезон распродаж. В России акция впервые прошла в 2013 г.