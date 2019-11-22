Райффайзенбанк оценил расходы россиян в «черную пятницу»

При этом женщины больше интересуются распродажами, чем мужчины (67% против 56%), следует из результатов опроса. Особенно любят «черную пятницу» жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Среди тех, кто равнодушен к этому событию, выделяются две основные группы (по 32%): первые уверены, что в этот день нельзя сэкономить, а вторые утверждают, что у них просто нет времени.