Инвесторы и независимые директора МРСК пожаловались в ЦБ на «Россети»
Независимые директора шести межрегиональных распределительных сетей (МРСК) совместно с Ассоциацией профессиональных инвесторов пожаловались в Центробанк на «Россети» как контролирующего акционера. Они считают, что компания не соблюдает рекомендации Кодекса корпоративного управления (рекомендованные правила Центробанка для участников рынка ценных бумаг), правила листинга Московской биржи и внутренние документы МРСК. Это плохо влияет на корпоративное управление и инвестиционную привлекательность МРСК, считают авторы обращения. «Ведомости» познакомились с проектом письма от 28 ноября, его достоверность подтвердили два человека, знакомых с его содержанием. Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук подтвердил отправку письма.
Советы директоров МРСК проводят до 50 заседаний в год, но принимают в основном технические решения, говорится в обращении. Значимые решения, такие как увеличение уставного капитала, выплата промежуточных дивидендов или назначения генеральных директоров МРСК принимаются, как правило, заочно и без обсуждения. За последние пять лет советы директоров МРСК не рассматривали стратегии развития своих компаний, системы мотивации высшего менеджмента. Независимые директора не могут влиять на ключевые управленческие вопросы. В итоге в случае конфликта интересов между контролирующим и миноритарными акционерами советы директоров не выполняют свои функции в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.