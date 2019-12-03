Инвесторы и независимые директора МРСК пожаловались в ЦБ на «Россети»

Советы директоров МРСК проводят до 50 заседаний в год, но принимают в основном технические решения, говорится в обращении. Значимые решения, такие как увеличение уставного капитала, выплата промежуточных дивидендов или назначения генеральных директоров МРСК принимаются, как правило, заочно и без обсуждения. За последние пять лет советы директоров МРСК не рассматривали стратегии развития своих компаний, системы мотивации высшего менеджмента. Независимые директора не могут влиять на ключевые управленческие вопросы. В итоге в случае конфликта интересов между контролирующим и миноритарными акционерами советы директоров не выполняют свои функции в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.