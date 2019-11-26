Бизнес

Козак поддержал реформу электросетей до 2030 года

Ее реализация может стоить крупному бизнесу около 380 млрд рублей в год
Елена Вавина
Елена Вавина
Андрей Гордеев / Ведомости

Консолидация сетевых активов, дифференциация тарифов, оплата резерва сетевой мощности и снижение стоимости льготного техприсоединения станут частью стратегии развития российских электросетей до 2030 г. Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в конце октября одобрил включение в стратегию этих пунктов, предложенных Минэнерго, и поручил ему вместе с Минэкономразвития и ФАС подготовить проект стратегии к 20 февраля 2020 г. «Ведомости» ознакомились с копией протокола совещания, его подлинность подтвердил представитель вице-премьера.

Реформирование российских электросетей обсуждают уже несколько лет. Его инициатор – «Россети», которые контролируют 90% магистральных и около 75% распределительных сетей в России. Большинство предложений сетевой компании встречает сопротивление крупных промышленных потребителей. По расчетам Сообщества потребителей энергии, только введение платы за сетевой резерв и дифференциация тарифов будут стоить крупному бизнесу около 380 млрд руб. в год.

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