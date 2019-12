Владельцу «Пятерочек» доначислили более 1 млрд рублей за уход от налогов

Служба обратила внимание на покупку «Агроторга» (сейчас основная компания «Пятерочек») торговым домом «Перекресток». В 2013 г. головная нидерландская Х5 Retail Group N.V. владела напрямую или опосредованно кипрской Speak Global Ltd и Х5 Retail Holding Ltd, люксембургской Х5 Capital S.a.r.l, а также российскими «Агроторгом», «Агроаспектом» и ТД «Перекресток». В 2013 г. последний выкупил 83,4% «Агроторга» у кипрской Speak Global Ltd за 82,5 млрд руб. Но затем заменил свое обязательство перед ней займом, права по которому в результате нескольких внутригрупповых сделок перешли также к кипрской Х5 Retail Holding. С выплат по долгу ТД «Перекресток» налог не платил, а прибыль уменьшил на проценты. В Люксембурге налог также не выплачивался – люксембургская Х5 Capital S.a.r.l считала полученные проценты дивидендами, а с них не платила налог по соглашению с местной налоговой службой.