Владельцу «Пятерочек» доначислили более 1 млрд рублей за уход от налогов
Причиной спора ритейлера и налоговиков стали внутригрупповые сделки компании. Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) проверяла, правильно ли консолидированная группа компаний X5 (в нее входит 39 компаний во главе с ТД «Перекресток») заплатила налоги за 2014 г. И в итоге доначислила ей 1,4 млрд руб.
Ритейлер решение попытался оспорить, но московский арбитражный суд поддержал налоговиков (решение суда опубликовано во вторник).
Внимание налоговиков привлекло то, как прошла реструктуризация Х5. Ритейлер начал проводить ее в 2013 г. для упрощения структуры владения бизнесом. X5 появилась в результате слияния нескольких торговых сетей: в 2006 г. объединились магазины торгового дома «Пятерочка» и супермаркеты «Перекресток», а через два года объединенная Х5 купила гипермаркеты «Карусель», а также поглощала более мелкие сети.
Налоговики решили, что во время одной из сделок в 2013–2014 гг. X5 вывела деньги из России за рубеж, не уплатив с них налог. И фактически создала «механизм перераспределения групповой прибыли без уплаты соответствующих налогов» ни в России, ни за рубежом, говорится в решении суда.
Служба обратила внимание на покупку «Агроторга» (сейчас основная компания «Пятерочек») торговым домом «Перекресток». В 2013 г. головная нидерландская Х5 Retail Group N.V. владела напрямую или опосредованно кипрской Speak Global Ltd и Х5 Retail Holding Ltd, люксембургской Х5 Capital S.a.r.l, а также российскими «Агроторгом», «Агроаспектом» и ТД «Перекресток». В 2013 г. последний выкупил 83,4% «Агроторга» у кипрской Speak Global Ltd за 82,5 млрд руб. Но затем заменил свое обязательство перед ней займом, права по которому в результате нескольких внутригрупповых сделок перешли также к кипрской Х5 Retail Holding. С выплат по долгу ТД «Перекресток» налог не платил, а прибыль уменьшил на проценты. В Люксембурге налог также не выплачивался – люксембургская Х5 Capital S.a.r.l считала полученные проценты дивидендами, а с них не платила налог по соглашению с местной налоговой службой.
Случай с Schlumberger
В 2017 г. суды поддержали налоговиков в споре с ООО «Фирма «Радиус-сервис». Зависимое ООО «Смит интернэшнл си-ай-эс» на полученный от Schlumberger Finance B.V. заем более чем на 4 млрд руб. купило доли в «Радиус-сервисе». Затем компания была присоединена к выкупленному «Радиус-сервису», который и стал должником по займу. Налоговики его переквалифицировали в дивиденды и доначислили налогов более чем на 150 млн руб. по ставке 15%. Компания настаивала, что ставка должна быть ниже – 5% (по соглашению с Нидерландами). Суд первой инстанции ее поддержал, но апелляция отменила решение из-за отсутствия прямого участия Schlumberger в капитале заемщика.
ФНС с таким подходом не согласилась. И доначислила «Агроаспекту» (входит в группу компаний «Перекресток») 647 млн руб. налога на прибыль, увеличив прибыль на проценты, и 420 млн руб., переквалифицировав выплаты за покупку «Агроторга» в дивиденды.
Реструктуризация не повлияла на работу ни «Агроторга», ни группы компаний X5, поэтому главной целью сделки был уход от налогов, согласился суд с мнением налоговиков. В таких делах налоговики всегда настаивают, что реструктуризацию нужно проводить так, чтобы она не влекла налоговых последствий, говорит директор практики разрешения споров KPMG Антон Степанов.
Опрошенные «Ведомостями» юристы не считают дело прецедентным. Но оно знаковое из-за большой суммы доначислений, говорит партнер Taxology Алексей Артюх.
В ловушку со сложными внутригрупповыми сделками попали многие, рассказывает партнер Deloitte Антон Зыков. Еще несколько лет назад налоговики были менее технически и профессионально готовы распутывать такие сложные сделки и руководители компаний не предсказывали рисков, говорит он. Таких сделок было много в 2013–2014 гг., согласен руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин, но тогда практика была в пользу компаний – не был налажен обмен налоговой информацией между странами (часть данных в деле X5 российские налоговики получили от коллег из Люксембурга. – «Ведомости»).
Теперь практика складывается, наоборот, в пользу налоговиков. Так, суды всех трех инстанций поддержали похожие претензии ФНС к «Мон’дэлис Русь». В 2011 г. российское ООО «Крафт фудс рус» (с 2013 г. – «Мон’дэлис Русь») купило 100% «Дирол Кэдбери» у созданной незадолго до этого британской Cadbury Russia Two. Долг, которым была оплачена покупка, компания также перевела в процентные кредитные ноты, а прибыль уменьшила на долг и проценты, которые перевела Cadbury Russia Two по кредитному соглашению. В Великобритании налог с них не выплачивался; российские налоговики усмотрели скрытое распределение прибыли и переквалифицировали заем в дивиденды, доначислив более 500 млн руб. налогов на прибыль и доходы иностранных лиц. В июле 2018 г. Верховный суд отказался рассматривать дело.
Уже после 2013–2014 гг. компании стали осторожнее структурировать такие сделки, говорит Калинин. Теперь под угрозой налоговых претензий компании, которые заключали их до 2015 г., указывает он. После успехов в нескольких делах ФНС может усилить натиск на сложные международные сделки, опасается Зыков, а самое опасное – посчитать, что компании пользуются одинаковыми методами, но любая сделка уникальна.
У бизнеса больше шансов защититься от возможных претензий налоговиков, если при совершении сделок они покажут экономическую выгоду от них, например рост выручки или прибыли, и именно после формальной интеграции и присоединения, а не до их начала, советует Зыков.
Х5 считает, что ритейлер и налоговики по-разному трактуют налоговое законодательство по отдельным операциям в 2014 г., говорит его представитель: «Мы намерены подать апелляционную жалобу». Представитель ФНС на запрос «Ведомостей» не ответил.