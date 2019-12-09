В Ярославской области появится гигантский туристический кластер

Из-за удаленности от Москвы основными посетителями парка будут жители столицы и регионов, а не иностранцы, считает Земцова. Для окупаемости масштабных парков развлечений или тематических парков необходим высокий трафик, которого невозможно достичь без развитой транспортной инфраструктуры, добавляет Уханова. Она полагает, что основной аудиторией проекта в Переславле-Залесском будут жители Московского региона. Но доехать они могут только на автомобиле или автобусе, предупреждает она: прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Переславлем-Залесским нет.