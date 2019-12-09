В Ярославской области появится гигантский туристический кластер
Компания Posh Петра Шуры хочет построить туристический кластер рядом с принадлежащим госкорпорации ВЭБ.РФ курортом Azimut (ранее «Золотое кольцо») в Переславле-Залесском в Ярославской области. Информация об этом размещена на сайте Posh.
О планах Posh знает и глава городского округа Переславль-Залесский Валерий Астраханцев. По его словам, город заинтересован в развитии инфраструктуры, поэтому такие проекты ему кажутся востребованными.
Шура говорит, что ему сейчас принадлежит около 400 га рядом с местным отелем Azimut. На части участка он планирует построить дачную коммуну, другую – использовать под туркластер. Инвестиции в проект он оценивает в 4,5 млрд руб. Это в основном средства от продажи доли в девелоперской компании Rose Group структурам ВЭБ.Рф, говорит Шура.
В презентации проекта Posh сказано, что на 312 га появятся несколько парков: парк дикой природы по аналогии с Zoo Safari de Thoiry, истории России по аналогии с Puy du Fou в Париже, арт- и гастропарки, а также аттракционы и спортивная тропа.
Шура, по его словам, планирует полностью закончить проект к 2025 г. и рассчитывает, что туристический кластер будет посещать 1,75 млн человек в год – больше, чем любой другой город Золотого кольца.
Шура – один из учредителей издательского дома Building и девелоперской компании Highriser. Входящая в последнюю компания Rusresorts планировала построить более 50 гостиниц площадью 800 000 кв. м в городах Золотого кольца. Несколько лет назад проект отошел за долги ВЭБу. Также Шура был акционером Rose Group (24%, крупнейшие проекты – «Микрогород «В лесу» и универмаг «Цветной») и совладельцем торгового центра «Мозаика». Его пакет в Rose Group выкупила структура банка «Глобэкс», санацией которого занимался ВЭБ, а долю в «Мозаике» приобрела «ОСТ-групп» Александра Нахмановича. В 2014 г. Шура создал девелоперскую компанию Posh.
Представитель ВЭБ.РФ сообщил, что ему не известно о планах строительства туристического кластера рядом с «Azimut отель Переславль», кредитная заявка на проект в госкорпорацию не поступала.
Крупные компании активно инвестируют в развлекательные и тематические парки. ГК «Регионы» достраивает парк «Остров мечты» в Нагатинской пойме и планирует аналогичные проекты в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. «Сафмар» Михаила Гуцериева хотел возвести парк Universal Studios в новой Москве, а бизнесмен Константин Малофеев еще в 2014 г. договорился с Puy du Fou International о создании тематических парков российской истории в Подмосковье и Крыму.
Если проект Шуры в Переславле-Залесском удастся реализовать, он будет уникален для России, считает директор направления стратегического консалтинга CBRE Ольга Земцова. По ее словам, он позволит создать большое количество рабочих мест и поможет с развитием внутреннего туризма.
Безусловно, такой проект положительно скажется на экономике Переславля-Залесского и на его гостиничной инфраструктуре, согласна руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова: но, учитывая размер города, целесообразно делать кластер поменьше. Она напоминает, что в 2018 г. Переславль-Залесский посетило чуть более 400 000 человек. «При планировании столь масштабных тематических парков важно не переоценить возможный туристический поток и покупательную способность посетителя», – предупреждает она.
Из-за удаленности от Москвы основными посетителями парка будут жители столицы и регионов, а не иностранцы, считает Земцова. Для окупаемости масштабных парков развлечений или тематических парков необходим высокий трафик, которого невозможно достичь без развитой транспортной инфраструктуры, добавляет Уханова. Она полагает, что основной аудиторией проекта в Переславле-Залесском будут жители Московского региона. Но доехать они могут только на автомобиле или автобусе, предупреждает она: прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Переславлем-Залесским нет.