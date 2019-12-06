За строительство новой канатной дороги в Москве поборются два претендента из пяти

Новая канатная дорога должна появиться в Москве к 2023 г. Она пройдет между станциями «Сходненская» и «Речной вокзал» и соединит районы Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино. Сейчас они разделены Химкинским водохранилищем. Конкурс на ее строительство вызвал весной небывалый ажиотаж, проинвестировать проект захотели сразу пять компаний. Но в финале будут участвовать два консорциума, сообщил «Ведомостям» представитель комплекса экономической политики правительства Москвы.