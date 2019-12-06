За строительство новой канатной дороги в Москве поборются два претендента из пяти
Новая канатная дорога должна появиться в Москве к 2023 г. Она пройдет между станциями «Сходненская» и «Речной вокзал» и соединит районы Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино. Сейчас они разделены Химкинским водохранилищем. Конкурс на ее строительство вызвал весной небывалый ажиотаж, проинвестировать проект захотели сразу пять компаний. Но в финале будут участвовать два консорциума, сообщил «Ведомостям» представитель комплекса экономической политики правительства Москвы.
Один из потенциальных инвесторов – «Московские канатные дороги» – строил канатную дорогу на Воробьевых горах, а также сотрудничал со швейцарским производителем канатных дорог Bartholet, отметил вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов (его слова передал представитель). Вторая компания – «Универсальные инвестиции» (см. врез).