WADA: Россия не сможет под своим флагом участвовать в ЧМ по футболу в Катаре

Исполнительный комитет WADA ранее сегодня ввел санкции против России, запрещающие российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом. Российские атлеты и члены их команд смогут принять участие в таких турнирах только под нейтральным флагом, если докажут, что не были вовлечены в допинг-скандал. Правила их допуска определит WADA. У России также будет отозвано (в тех случаях, где это возможно) ранее данное право на проведение крупных спортивных соревнований, и страна не сможет подать заявку на проведение Олимпиады 2032 г.