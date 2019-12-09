WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Исполком WADA также лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.
Комитет по соответствию ранее рекомендовал исполкому WADA следующие санкции сроком на четыре года:
Российские чиновники и представители российского правительства не могут входить в руководящие органы спортивных федераций и организаций.
Российские чиновники и представители российского правительства не могут получить аккредитацию на Олимпийские и Паралимпийские игры, а также юношеские Олимпийские игры и другие крупные международные соревнования.
Россия не может принимать крупные спортивные соревнования.
У России должно быть отозвано (в тех случаях, где это возможно) ранее данное право на проведение крупных спортивных соревнований, также Россия не сможет подавать заявку на проведение Олимпиады 2032 г.
Российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом.
Руководитель Олимпийского комитета России не сможет официально посещать крупные международные соревнования.
Российские атлеты и члены их команд могут принять участие в крупных международных соревнованиях, доказав, что не были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами. Правила допуска спортсменов определит WADA.
РУСАДА должно компенсировать расходы WADA, которые организация понесла при расследовании допинг-скандала. РУСАДА также должно выплатить WADA штраф в размере 10% от своей выручки за 2019 г. или $100 000. По предварительным данным WADA, Россия должна будет заплатить чуть меньше $5 млн, уточняет «РИА Новости» в своем Telegram-канале.
«WADA отреагировало самым решительным образом, защитив права российских спортсменов, которые смогут доказать, что не участвовали и не воспользовались результатами манипуляций [с допинг-пробами]», – говорится в сообщении организации. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд в свою очередь заявила в Twitter, что настаивала на полной дисквалификации российских спортсменов.
Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре. Кроме того, Россия может потерять право провести чемпионаты мира по пляжному футболу в 2021 г., по волейболу в 2022 г., по хоккею в 2023 г., по водным видам спорта в 2025 г., а также летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге.
Оно вступит в силу через 21 день или после разбирательств в апелляционном суде Лозанны (CAS), если Россия решит его оспорить. Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев заявил ТАСС, что агентство сначала изучит документы исполкома WADA и заключения российских экспертов по ним: «19 декабря утром проведем заседание наблюдательного совета, заслушаем доклад РУСАДА и дальше оповестим совет учредителей РУСАДА о том, как мы будем дальше реагировать».
Новый допинговый скандал разразился после того, как WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории (допинг-контроль российских спортсменов за 2012–2015 гг.). Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. О манипуляциях с допинг-пробами сообщил также руководитель РУСАДА Юрий Ганус. Изменения, по его словам, вносились в декабре 2018 г. и январе этого года, когда лабораторию контролировал Следственный комитет России накануне передачи базы данных экспертам WADA. Позже Международный олимпийский комитет заявил, что ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях, а значит, именно они ответственны за возможные манипуляции.