Бизнес / Общество

WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг

Российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира
Ангелина Кречетова
Ангелина Кречетова
Matt Slocum / AP

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Исполком WADA также лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.

Комитет по соответствию ранее рекомендовал исполкому WADA следующие санкции сроком на четыре года:

  • Российские чиновники и представители российского правительства не могут входить в руководящие органы спортивных федераций и организаций.

  • Российские чиновники и представители российского правительства не могут получить аккредитацию на Олимпийские и Паралимпийские игры, а также юношеские Олимпийские игры и другие крупные международные соревнования.

  • Россия не может принимать крупные спортивные соревнования.

  • У России должно быть отозвано (в тех случаях, где это возможно) ранее данное право на проведение крупных спортивных соревнований, также Россия не сможет подавать заявку на проведение Олимпиады 2032 г.

  • Российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом.

  • Руководитель Олимпийского комитета России не сможет официально посещать крупные международные соревнования.

  • Российские атлеты и члены их команд могут принять участие в крупных международных соревнованиях, доказав, что не были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами. Правила допуска спортсменов определит WADA.

  • РУСАДА должно компенсировать расходы WADA, которые организация понесла при расследовании допинг-скандала. РУСАДА также должно выплатить WADA штраф в размере 10% от своей выручки за 2019 г. или $100 000. По предварительным данным WADA, Россия должна будет заплатить чуть меньше $5 млн, уточняет «РИА Новости» в своем Telegram-канале.

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Мнения / Политика

«WADA отреагировало самым решительным образом, защитив права российских спортсменов, которые смогут доказать, что не участвовали и не воспользовались результатами манипуляций [с допинг-пробами]», – говорится в сообщении организации. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд в свою очередь заявила в Twitter, что настаивала на полной дисквалификации российских спортсменов.

Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре. Кроме того, Россия может потерять право провести чемпионаты мира по пляжному футболу в 2021 г., по волейболу в 2022 г., по хоккею в 2023 г., по водным видам спорта в 2025 г., а также летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге.

Оно вступит в силу через 21 день или после разбирательств в апелляционном суде Лозанны (CAS), если Россия решит его оспорить. Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев заявил ТАСС, что агентство сначала изучит документы исполкома WADA и заключения российских экспертов по ним: «19 декабря утром проведем заседание наблюдательного совета, заслушаем доклад РУСАДА и дальше оповестим совет учредителей РУСАДА о том, как мы будем дальше реагировать».

Новый допинговый скандал разразился после того, как WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории (допинг-контроль российских спортсменов за 2012–2015 гг.). Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. О манипуляциях с допинг-пробами сообщил также руководитель РУСАДА Юрий Ганус. Изменения, по его словам, вносились в декабре 2018 г. и январе этого года, когда лабораторию контролировал Следственный комитет России накануне передачи базы данных экспертам WADA. Позже Международный олимпийский комитет заявил, что ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях, а значит, именно они ответственны за возможные манипуляции.

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