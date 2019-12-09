WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг

Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре. Кроме того, Россия может потерять право провести чемпионаты мира по пляжному футболу в 2021 г., по волейболу в 2022 г., по хоккею в 2023 г., по водным видам спорта в 2025 г., а также летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге.