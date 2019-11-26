МОК осудил российские власти за манипуляции с допинг-пробами

Получение данных Московской антидопинговой лаборатории было обязательным условием признания в сентябре 2019 г. соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. Членства в WADA российское агентство было лишено в ноябре 2015 г., что стало одной из причин ограничения участия российских спортсменов на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане. Данные московской лаборатории находились под контролем Следственного комитета России, который с 2016 г. расследует несколько уголовных дел (в том числе в отношении информатора WADA Григория Родченкова) о нарушении в России антидопинговых правил.