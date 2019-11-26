МОК осудил российские власти за манипуляции с допинг-пробами
Международный олимпийский комитет (МОК) впервые подробно прокомментировал новый допинговый скандал, который грозит России отстранением на четыре года от участия в международных спортивных соревнованиях. МОК подчеркнул, что «осуждает в самой крайней степени действия тех, кто ответственен за манипуляции с данными Московской антидопинговой лабораторией». Ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях, а значит, именно они ответственны за возможные манипуляции, говорится в заявлении комитета.
«МОК поддержит самые жесткие санкции против всех, кто ответственен за манипуляции», – пообещал комитет.
В то же время МОК отметил, что спортивное движение, в том числе Олимпийский комитет России (ОКР) и его члены, не были вовлечены в манипуляции с данными лаборатории. Поэтому МОК приветствует предложение от Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях, если они докажут свою невовлеченность в манипуляции с допинг-пробами.
Получение данных Московской антидопинговой лаборатории было обязательным условием признания в сентябре 2019 г. соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. Членства в WADA российское агентство было лишено в ноябре 2015 г., что стало одной из причин ограничения участия российских спортсменов на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане. Данные московской лаборатории находились под контролем Следственного комитета России, который с 2016 г. расследует несколько уголовных дел (в том числе в отношении информатора WADA Григория Родченкова) о нарушении в России антидопинговых правил.
Россия передала эти данные в январе 2019 г., однако их качество экспертов WADA не устроило. В сентябре организация запустила новую процедуру проверки статуса соответствия РУСАДА. Руководитель ОКР Станислав Поздняков назвал тогда ситуацию очень серьезной и признал, что российских спортсменов могут не допустить до Олимпиады в Токио будущим летом.
С еще более громкими заявлениями выступил руководитель РУСАДА Юрий Ганус. На конференции в США в середине октября он сообщил, что в базу данных неизвестными лицами были внесены изменения с целью защитить репутацию бывших спортсменов, которые сейчас работают на государственной службе. По словам Гануса, повторная дисквалификация РУСАДА приведет не только к отстранению российских спортсменов от участия в Олимпиадах, но и запрету на проведение в России крупных международных соревнований.
Накануне, 25 ноября, комитет по соответствию WADA рекомендовал отказать России в допуске на международные соревнования в ближайшие четыре года за нарушение антидопинговых правил. Окончательное решение о наказании РУСАДА должен принять исполком WADA 9 декабря.