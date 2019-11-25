NYT: Россию могут отстранить от соревнований на четыре года из-за допинга
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отказать России в допуске на международные соревнования в ближайшие четыре года за нарушение антидопинговых правил, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на доклад, подготовленный комитетом. Нарушение заключалось в том, что Россия для сокрытия результатов допинг-тестов российских спортсменов якобы манипулировала базой данных с ними, запрошенной ранее во время расследования WADA.
По мнению комитета, российские спортсмены второй раз подряд должны выступать на Олимпиаде в Токио в 2020 г. под нейтральным флагом и без гимна. «Российские спортсмены и команды будут отстранены не только от Олимпиады в следующем году, но и от некоторых других крупных соревнований», – отмечается в документе.
Окончательное решение исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. Как отмечает издание, скорее всего он согласится с рекомендациями. Любое решение WADA Россия может обжаловать в Спортивном арбитражном суде, напоминает NYT. Представитель WADA официально не комментирует рекомендации комитета, содержащиеся в докладе.
Позже на сайте WADA появилось подтверждение информации NYT. «Рассмотрев доклад департамента расследований (I&I) и независимых экспертов-криминалистов комитет по соответствию (CRC) рекомендовал исполкому WADA объявить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу», — говорится на сайте организации. 26-страничный отчет комитета основан на судебно-медицинской экспертизе несоответствий, обнаруженных в некоторых данных, полученных WADA от Московской лаборатории в январе 2019 г., отмечает агентство. WADA пришла к выводу, что полученные от Московской лаборатории данные «не являются ни полными, ни полностью достоверными». Копия базы данных Лабораторной системы управления информацией (LIMS) 2019 г. во многом совпадает с копией базы данных LIMS 2015 г., предоставленной WADA информатором в 2017 г., однако сотни негативных данных из базы 2015 г. в копии 2019 г. уже не содержались, в частности, отсутствовали или были изменены исходные данные, считает комитет.
В сентябре журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт обвинил Россию в подделке допинг-проб российских спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории. The Telegraph со ссылкой на источники писала, что если эта информация подтвердится, то Россию могут не допустить до летних Олимпийских игр 2020 г. под своим флагом. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее назвал сложившуюся ситуацию серьезной и не исключил отстранения россиян от Олимпиады. Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в интервью радиостанции «Ъ FM» утверждал, что «без вмешательства неких могущественных сил» подменить допинг-пробы российских спортсменов было бы невозможно.