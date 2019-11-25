NYT: Россию могут отстранить от соревнований на четыре года из-за допинга

Позже на сайте WADA появилось подтверждение информации NYT. «Рассмотрев доклад департамента расследований (I&I) и независимых экспертов-криминалистов комитет по соответствию (CRC) рекомендовал исполкому WADA объявить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу», — говорится на сайте организации. 26-страничный отчет комитета основан на судебно-медицинской экспертизе несоответствий, обнаруженных в некоторых данных, полученных WADA от Московской лаборатории в январе 2019 г., отмечает агентство. WADA пришла к выводу, что полученные от Московской лаборатории данные «не являются ни полными, ни полностью достоверными». Копия базы данных Лабораторной системы управления информацией (LIMS) 2019 г. во многом совпадает с копией базы данных LIMS 2015 г., предоставленной WADA информатором в 2017 г., однако сотни негативных данных из базы 2015 г. в копии 2019 г. уже не содержались, в частности, отсутствовали или были изменены исходные данные, считает комитет.