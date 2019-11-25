Что делать с допинговым рецидивистом
Россия снова рискует пропустить Олимпийские игры – на этот раз в Токио в 2020 г., и снова из-за проблем с допинговыми пробами. Шансов избежать строгих санкций почти нет уже хотя бы потому, что теперь Россия – рецидивист: страна, которую прежний опыт, получается, мало чему научил.
Как можно было ожидать, экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не удовлетворили объяснения российских спортивных чиновников, как были внесены «изменения» в базу данных допинг-проб, взятых у российских спортсменов в 2012–2015 гг. и переданных московской лабораторией РУСАДА головному регулятору в январе 2019 г. 22 ноября WADA обнародовало рекомендацию своего комитета по соответствию: в документе, который будет обсуждаться 9 декабря в Париже, исполкому WADA рекомендуется уведомить РУСАДА о несоблюдении критически важных международных стандартов и принять санкции с «серьезными последствиями» – очевидно, новым отзывом или приостановкой аккредитации РУСАДА.