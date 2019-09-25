Допинговые грабли

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Новый виток допингового скандала с участием российских спортсменов, длящегося с 2015 г., демонстрирует, что Россия на допущенных и прощенных ей ошибках не учится. Это не новости, но теперь ее могут наказать еще жестче – как обманувшую доверие.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о лишении аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заподозрив Россию в подделке данных московской антидопинговой лаборатории. России дали три недели на объяснения, сообщил председатель Института антидопинговых организаций Майкл Аск. Ситуация «очень серьезная», признал президент ОКР Станислав Поздняков, Россия снова рискует столкнуться «с теми или иными санкциями», включая отстранение от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио.