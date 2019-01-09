Фол последней надежды РУСАДА

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Усилия России по купированию последствий трехлетнего допингового кризиса могут оказаться напрасными – и вину едва ли удастся переложить на внешних врагов. В конце 2018 г. российские власти не дали экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) в установленный срок скопировать и вывезти из Москвы электронную базу данных с допинг-пробами российских спортсменов – теперь же срыв последней попытки может грозить России новым этапом спортивной изоляции.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишилось аккредитации в 2015 г. после обвинений в сокрытии массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи в 2014 г. WADA вернуло аккредитацию только в сентябре 2018 г., после того как министр спорта Павел Колобков признал выводы доклада комиссии МОКа под руководством Самуэля Шмида о применении россиянами допинга. О том, что у нас «проблемы с допингом», говорил – и не раз – и президент Владимир Путин. К концу 2018 г. казалось, что WADA готово перевернуть страницу и поставить точку в самом серьезном для российского спорта допинговом кризисе, причем на вполне приемлемых условиях – позволив России сохранить лицо, открестившись от обвинений, что нарушения были системой на государственном уровне (WADA с этим согласилось).