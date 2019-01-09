От редакции
Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Неспортивное поведение

Фол последней надежды РУСАДА

Россия может упустить шанс поставить точку в допинговом скандале
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Усилия России по купированию последствий трехлетнего допингового кризиса могут оказаться напрасными – и вину едва ли удастся переложить на внешних врагов. В конце 2018 г. российские власти не дали экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) в установленный срок скопировать и вывезти из Москвы электронную базу данных с допинг-пробами российских спортсменов – теперь же срыв последней попытки может грозить России новым этапом спортивной изоляции.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишилось аккредитации в 2015 г. после обвинений в сокрытии массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи в 2014 г. WADA вернуло аккредитацию только в сентябре 2018 г., после того как министр спорта Павел Колобков признал выводы доклада комиссии МОКа под руководством Самуэля Шмида о применении россиянами допинга. О том, что у нас «проблемы с допингом», говорил – и не раз – и президент Владимир Путин. К концу 2018 г. казалось, что WADA готово перевернуть страницу и поставить точку в самом серьезном для российского спорта допинговом кризисе, причем на вполне приемлемых условиях – позволив России сохранить лицо, открестившись от обвинений, что нарушения были системой на государственном уровне (WADA с этим согласилось).

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Комментарии
nordic.con
09:24 09.01.2019
Русский человек от неверия в Бога лукав изначально. Вруны и лукавцы должны понять истину: все тайное становится явным.
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