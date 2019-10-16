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Статья опубликована в № 4922 от 17.10.2019 под заголовком: Восставшие из РУСАДА

Восставшие из РУСАДА

Обвинение главой РУСАДА спортсменов в руководстве России в подмене допинг-проб Московской лаборатории может быть фолом последней надежды

Допинговый кризис, из которого Россия выбирается уже несколько лет, похоже, близок к кульминации. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил подозрения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в подделке базы данных допинг-проб, взятых у российских спортсменов в 2012–2015 гг., но сделало это, по его мнению, не само агентство, а некие политические тяжеловесы. Политизация скандала может быть фолом последней надежды и попыткой сохранить российским атлетам шанс на участие в летней Олимпиаде в Токио в 2020 г.

В базу данных Московской антидопинговой лаборатории РУСАДА, переданной в январе 2019 г. WADA в рамках расследования одного из крупнейших в спортивной истории допингового скандала, были внесены тысячи изменений по неопределенному количеству спортсменов, сообщил Ганус в интервью The New York Times (NYT), «Интерфаксу» и «Коммерсанту». Изменения, заявил он, вносились в декабре 2018 г. и январе 2019 г., когда лабораторию контролировал СКР накануне передачи базы данных экспертам WADA.

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