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WADA назвало сроки рассмотрения отчета России по допинг-пробам

Ведомости
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) получил ответы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Минспорта по данным московской антидопинговой лаборатории, говорится в сообщении WADA. Планируется, что комитет по соответствию рассмотрит полученный доклад РУСАДА до конца ноября. 

Сейчас полученные ответы оценивают независимые судебно-медицинские эксперты и департамент исследований антидопингового агентства. Позже они представят свой доклад комитету по соответствию WADA. Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщала ТАСС, что исполком WADA, который пройдет в польском Катовице 4 ноября, рассмотрит вопрос России даже в том случае, если не получит соответствующих рекомендаций от комитета по соответствию организации. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет.

20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию заподозрили в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. The Telegraph со ссылкой на источники сообщил, что если информация с пробами подтвердится, Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. WADA дало России три недели на объяснение ситуации. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал ситуацию серьезной и не исключил вероятность возможного отстранения россиян от олимпиады. Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью радиостанции «Ъ FM» рассказал о подмене допинг-проб российских спортсменов. По его словам, «без вмешательства неких могущественных сил сделать это было невозможно». 

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Бизнес
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«Коммерсантъ»: ритейлерам массово отказывают в лицензий на продажу алкоголя

Ведомости
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Крупнейшие торговые сети России столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Информацию подтвердили в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Торговые сети столкнулись с проблемой выдачи лицензии во второй половине 2019 г. после вступления в силу поправок к закону о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Согласно им, причиной приостановки лицензии может стать наличие у ритейлера неоплаченных штрафов в сфере оборота спиртного, который есть в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП), сообщает источник газеты. 

В Москве и Подмосковье ретейлеры каждый месяц получают около 15 отказов в выдаче или продлении лицензий, сообщил собеседник «Коммерсанта». По его словам, в регионах ситуация еще хуже. Для решения проблемы сетям требуется оплатить штраф, после чего процесс внесения данных об его оплате в ГИС ГМП может занять до шести месяцев, в течение которых продажа алкоголя невозможна. 

В Минпромторге признают наличие проблемы и считают, что она требует «срочного решения». В министерстве отметили, что разрабатывают законопроект, согласно которому основанием для отказа в выдаче лицензии будет только наличие просроченной задолженности, а не штрафа в целом. 

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Экономика
Новости

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Ведомости
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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК. Министерство предлагает Росстату с 2020 г. верифицировать сведения об уровне бедности информацией о налогах и страховых взносах. Отдельно предлагается изучать бедность среди пенсионеров и семей с детьми.

Нововведения необходимы для повышения качества статистики бедности в России, а также усиления адресности социальной помощи от государства, сообщает министерство. Для реализации планов потребуется 1,3 млрд руб. 

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что с 2020 г. Росстат начнет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, которая позволит учесть индивидуальнее особенности каждого нуждающегося, включая его доходы, здоровье, условия проживания, состав семьи и другие факторы, сообщает РБК. Руководитель Росстата Павел Малков пояснял, что данные для системы будут брать из Пенсионного фонда, единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и налоговой службы.

Для измерения бедности Росстат использует соотношение доходов населения с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом. 22 октября Росстат опубликовал статистику, согласно которой половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. В I квартале доля российских семей, которым не хватает средств на товары длительного пользования – мебель, электроприборы и т. д., – составила 49,2%, а во II квартале – 49,4%. Это больше, чем в аналогичных периодах прошлого года, на 0,2 и 0,6 процентного пункта соответственно. Вместе с тем доля семей, которым хватает денег на еду, но затруднительно покупать одежду, за год уменьшилась с 16,7 до 15,2% в I квартале и с 16,1 до 14,1% – во втором. Данные Росстата прокомментировал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, к ним нужно относиться «очень аналитически».

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Палата представителей США впервые проголосует по процедуре импичмента Трампа

Ведомости
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Демократы палаты представителей конгресса США проголосуют по резолюции об импичменте американского президента Дональда Трампа 31 октября, сообщает газета The Washington Post. По даннным издания, демократы заявили, что этот шаг «обеспечит прозрачность» расследования импичмента. Это первое официальное голосование по процедуре в палате представителей.

О голосовании объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Резолюция в том числе установит порядок публичных слушаний и разрешит публикацию записей допросов свидетелей, пишет The Hill. Члены Демократической партии в палате конгресса проводят расследование в рамках импичмента. Республиканцы обвиняют их в том, что процесс не был оформлен должным образом, с вынесением на общее голосование. По словам Пелоси, для проведения такого голосования нет никаких оснований. 

Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа в конце сентября. Это произошло после скандала вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа подозревают в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского лидера для начала расследования возможных коррупционных связей сына Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Во время президентства Обамы Хантер Байден устроился на работу в Burisma Holdings. За пять лет в компании он заработал около $2 млн, что, по мнению Трампа, является доказательством коррупции.

Чтобы предъявить президенту обвинения, палате представителей необходимо большинство. Из 435 конгрессменов 235 – демократы, если они выступят единым фронтом, то могут сделать это без поддержки республиканцев. После этого дело передается в сенат, который фактически организует судебный процесс, чтобы определить, виновен ли президент. Члены палаты представителей выступают как прокуроры, а сенаторы – как судьи, ведет заседания председатель Верховного суда, пояснял Reuters. Чтобы отстранить президента от власти, необходимо 67 из 100 голосов сенаторов. Сейчас среди них 53 республиканца, 45 демократов и два независимых.

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Технологии
Новости

Microsoft сообщила о кибератаках на антидопинговые организации

Ведомости
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Корпорация Microsoft сообщила о кибератаках на антидопинговые и спортивные организации по всему миру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение организации. За атаками стоят хакеры из группировки Strontium, известной также под названием Fancy Bear/APT28.

Атаке подверглись не менее 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах. Это произошло перед новостями о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентство (WADA), говорится в сообщении. Отмечается, что большинство нападений были неудачными.

Для нанесения ударов Strontium использует фишинг, распыление паролей, подключенные к интернету устройства, а также вредоносные программы. Эти методы также используются для взлома правительственных ресурсов, военных и аналитических центров, юридических фирм, правозащитных организаций, финансовых фирм и университетов по всему миру, говорится в сообщении. Специалисты компании отмечают, что это не первый случай атак группировки. Так, ранее группа опубликовала медицинские записи и электронные письма, полученные от спортивных организаций и антидопинговых чиновников в 2016 и 2018 гг.

В августе корпорация заявила о связях Strontium с российским правительством. В заявлении говорилось о подготовке российскими хакерами атак для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы в конгресс США. Эксперты обнаружили сайты, предположительно связанные с российской внешней разведкой. В компании полагают, что с помощью этих сайтов хакеры крали их пароли и учетные данные, перенаправляя пользователей по ложным ссылкам. В числе подозрительных сайтов, обнаруженных Microsoft, был даже ресурс, маскирующийся под сайт сената США, писал The New York Times со ссылкой на исследование корпорации. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков указывал на отсутствие конкретики в заявлении корпорации. 

Новости СМИ2
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Политика
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Парламент Британии отклонил предложение Джонсона о досрочных выборах

Ведомости
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Палата общин парламента Британии выступила против проведения досрочных парламентских выборов 12 декабря, сообщается в Twitter палаты. С предложением провести досрочные выборы выступил премьер-министр Борис Джонсон из-за разногласий с парламентариями о сроках выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС).

Инициативу Джонсона поддержали 299 человек, против проголосовали 70. Чтобы провести досрочные выборы, правительство должно получить поддержку двух третей палаты общин – это 434 депутата, сообщает Reuters. Джонсон уже пытался добиться проведения выборов 4 и 9 сентября. Обе попытки закончились безрезультатно. По словам премьер-министра, он намерен предпринять еще одну попытку.

Изначально выход Британии из ЕС планировался в марте 2019 г., но из-за разногласий между правительством и парламентом об условиях Brexit сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал на том, что выход из ЕС должен произойти не позже 31 октября. 28 октября председатель Евросовета Дональд Туск написал в Twitter, что Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 г. Это уже третий срок с момента начала переговоров о Brexit. Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что новая отсрочка предполагает, что Великобритания сможет покинуть ЕС 1 декабря или 1 января, если британский парламент ратифицирует соглашение в ноябре или декабре соответственно.

Митинг против Brexit. Фотографии

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Бизнес
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UC Rusal привлекла $1 млрд под обязательство сократить выбросы углерода

Ведомости
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UC Rusal привлекла $1 млрд синдицированного кредита у пула международных банков, сообщила компания. В сделке участвовали ING, Natixis, Bank of China, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Societe Generale, UniCredit, Сбербанк, RCB Bank, Intesa Sanpaolo Bank Ireland, банк «Зенит» и Raiffeisen Bank.

Сделка привязана к показателям устойчивого развития, отмечает UC Rusal. Величина кредитной маржи может меняться в зависимости от того, как компания выполняет ключевые показатели эффективности, которые включают, в частности, снижение «углеродного следа» и выбросов фторидов.

Это первый на российском рынке кредит от синдиката банков, привязанный к показателям устойчивого развития, подчеркивает UC Rusal. Деньги компания планирует использовать на частичное рефинансирование другого кредита на сумму $2 млрд, полученного в мае 2017 г.

UC Rusal – один из крупнейших в мире производителей алюминия (почти 6% мирового производства, 3,9 млн т в 2018 г.). В 2015 г. UC Rusal присоединилась к международной программе «Проект раскрытия информации об углеродных выбросах» и с тех пор раскрывает информацию о производимой эмиссии парниковых газов. По итогам 2018 г. UC Rusal снизила выбросы парниковых газов на алюминиевых заводах на 7,5% по сравнению с 2014 г., рассказывал представитель компании. Стратегия компании предполагает снижение выбросов еще на 7,5% к 2025 г.

В 2018 г. UC Rusal стала одной из четырех российских компаний, получивших рейтинг уровня выбросов парниковых газов на уровне среднемирового. В 2017 г. UC Rusal начала производство новой марки низкоуглеродистого алюминия Allow.

Технологии
Новости

Apple представила новые наушники AirPods Pro

Ведомости
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Apple представила новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro. C сегодняшнего дня можно оформить на них предзаказ в США и еще 25 странах, в рознице новинка появится с 30 октября. В России наушники поступят в продажу в ноябре 2019 г. и будут стоить 20 990 руб. Новые AirPods доступны как со стандартным чехлом для зарядки, так и с новым чехлом с функцией беспроводной зарядки. К наушникам прилагаются три пары силиконовых насадок разного размера.

У AirPods появились две новые функции: шумоподавление и прозрачность. Шумоподавление в наушниках достигается с помощью двух микрофонов – внешнего и внутреннего, которые способны анализировать окружающий шум и не пропускать его в ухо. Система шумоподавления адаптирует звуковой сигнал 200 раз в секунду.

Режим прозрачности позволяет слушать музыку и одновременно окружающую обстановку – например, объявления на остановках в метро: внешний микрофон улавливает звуки извне и транслирует их поверх музыки. Переключать режимы можно с помощью датчика силы на штоке. Наушники работают на новом чипе H1 от Apple и держат заряд до пяти часов в режиме автономной работы.

В сентябре на презентации Apple показала три новых смартфона – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, iPad седьмого поколения и умные часы Apple Watch Series 5. Новые наушники покажут в следующий вторник или среду, написал в Twitter блогер Бен Гескин.

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Бизнес
Новости

Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси»

Ведомости
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«Яндекс.Такси» ведет переговоры о том, чтобы привлечь к своему первичному размещению американские инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, передает «Интерфакс».

По его словам, компания готовится к размещению в России и США. Ее оценка – от $5 млрд до $8 млрд, диапазон зависит от структуры бизнеса: войдут ли в периметр сделки, в частности, каршеринговый сегмент и фудтех. Вопрос включения этих бизнесов в актив, который пойдет на биржу, пока не решен, отметил собеседник агентства.

Как писал в сентябре Forbes со ссылкой на отчеты крупных инвестбанков, стоимость «Яндекса» оценивается в $7,3–8,5 млрд.

Менеджмент «Яндекса» за последние несколько лет не раз говорил о планах сделать «Яндекс.Такси» публичной компанией. «Я не знаю, произойдет ли это в 2019 или 2020 г., но это [IPO] произойдет», – цитировал «Прайм» в начале 2019 г. операционного и финансового директора «Яндекса» Грега Абовского. В середине 2019 г. Абовский рассуждал в разговоре с Reuters, что в случае IPO компания может выпустить новые акции для инвесторов, не называя сроков и другой конкретики.

Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO «Яндекса» в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г.

«Яндекс.Такси» – совместное предприятие «Яндекса» и Uber. Они объединили бизнесы в 2017 г. По условиям сделки около 59,3% в предприятии принадлежит «Яндексу», 36,9% – Uber, еще 3,8% — сотрудникам.

Технологии
Новости

«Интерфакс» пожалуется правоохранителям и ЦБ на Telegram-каналы

Ведомости
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«Интерфакс» обратится в правоохранительные органы и Центробанк России из-за распространения Telegram-каналами фейковых новостей от лица информагентства. «Телеграм-каналы воспользовались именем «Интерфакса» для распространения фейковой новости о покупке «Сургутнефтегазом» доли в «Лукойле», – говорится в сообщении «Интерфакса».

Недостоверную информацию о заинтересованности «Сургутнефтегаза» в доле Вагита Алекперова в «Лукойле» распространяли анонимные Telegram-каналы с утра пятницы, 25 октября. Вечером этого дня на эту тему в канале MarketTwits появилась новостная строка, схожая с «молнией» «Интерфакса»: «Сургутнефтегаз» намерен приобрести долю компании «Лукойл». Речь идет в первую очередь о пакете Алекперова – источники ИФ».

«Канал MarketTwits периодически нелегально перепечатывает заголовки «Интерфакса», поэтому многие его пользователи, не подписанные на продукты агентства, восприняли фейк как настоящую новость с ленты «Интерфакса», несмотря на стилистические и орфографические ошибки», – сообщает «Интерфакс». Спустя какое-то время заголовок текстового сообщения в этом Telegram-канале был изменен, а упоминание «Интерфакса» удалено. Но к этому времени многие читатели канала могли принять инвестиционные решения, учитывая ложную информацию.

«Появление этого фейкового сообщения показывает риски, с которыми сталкиваются участники рынка при использовании сомнительных способов получения информации «Интерфакса», таких как анонимные телеграм-каналы», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор информагентства Владимир Герасимов.

Ознакомиться с новостями «Интерфакса» профучастники рынка сейчас могут напрямую в терминале агентства, а также через терминалы Bloomberg и Reuters, частным инвесторам новости доступны через торговые системы ведущих брокеров.

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Политика
Новости

Болгария выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Ведомости
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Болгария выслала российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны открыла досудебное производство по обвинению в шпионаже, передает болгарское издание News.bg со ссылкой на заявление ведомства. Как отмечает Bloomberg, речь идет о первом секретаре посольства России в Болгарии. Из-за неприкосновенности ему невозможно было предъявить обвинения, уточняет агентство. Прокуратура не раскрывает личность дипломата.

В заявлении прокуратуры говорится, что российский дипломат с сентября 2018 г. занимался сбором разведданных. Он встречался с гражданами Болгарии, в том числе с высокопоставленным чиновником, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО. Целью встреч было получение информации, являющейся гостайной, в том числе за вознаграждение.

Посол России в Софии был уведомлен о проведении расследования в отношении неназванного российского дипломата 25 октября.

В МИД Болгарии ТАСС заявили, что подозреваемый в шпионаже уже покинул территорию страны. Российское посольство в Болгарии отказалось комментировать эту информацию.

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Финансы
Новости

Суд признал недействительным брачный договор Алексея Ананьева

Ведомости
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Мещанский районный суд Москвы 25 октября признал недействительным брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, заявил РБК представитель банка. Адвокат Ананьева Дмитрий Тугуши сообщил о планах обжаловать решение суда.

За два месяца до начала процедуры санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. Дарья Ананьева получила часть имущества супруга, уточнил представитель Промсвязьбанка. Речь идет о «крупнейшей в мире коллекции картин соцреализма» (5299 произведений), акциях иностранных компаний (50% в «Группе техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V.) и недвижимом имуществе (три квартиры на Ленинском проспекте и квартира на Большой Спасской улице в Москве). Ананьева также получила 1000 акций кипрской Bloumer и 11 000 акций кипрской Skibren. На нее была переоформлена недвижимость банкира в Австрии и Португалии, отметил представитель банка.

В свою очередь Тугуши заявил РБК, что Промсвязьбанк не имеет право подавать иск о признании недействительным брачного договора, так как он не является для Ананьева кредитором. По его словам, Арбитражный суд не удовлетворил иски о взыскании убытков к бывшим собственникам банка. Суд удовлетворил требования банка в части признания брачного договора недействительным, но отказался вынести решение о передачи активов обратно в совместную собственность, добавил Тугуши. «Нужно смотреть... почему одни требования удовлетворил, а в других – отказал», – сказал адвокат.

«Брачный договор, заключенный между супругами Ананьевыми после 29 лет совместной жизни и всего за два месяца до введения в банк временной администрации, не преследовал никакой иной правомерной цели, кроме как сокрытие имущества от кредиторов Алексея Ананьева», – сообщил «Ведомостям» представитель банка. Представитель Ананьева не стал комментировать решение суда.

В конце сентября Дмитрий Ананьев передал акции основанной им девелоперской группы ПСН супруге Людмиле, а та, в свою очередь, продала активы на рыночных условиях. Дмитрий Ананьев в суде объяснил, что передал активы, так как хотел избежать препятствий, которые могли создать российские власти для девелопера.

ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Арестованные картины, принадлежащие Алексею Ананьеву

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