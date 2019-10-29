Политика

Новости

WADA назвало сроки рассмотрения отчета России по допинг-пробам

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) получил ответы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Минспорта по данным московской антидопинговой лаборатории, говорится в сообщении WADA. Планируется, что комитет по соответствию рассмотрит полученный доклад РУСАДА до конца ноября.

Сейчас полученные ответы оценивают независимые судебно-медицинские эксперты и департамент исследований антидопингового агентства. Позже они представят свой доклад комитету по соответствию WADA. Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщала ТАСС, что исполком WADA, который пройдет в польском Катовице 4 ноября, рассмотрит вопрос России даже в том случае, если не получит соответствующих рекомендаций от комитета по соответствию организации. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет.

20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию заподозрили в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. The Telegraph со ссылкой на источники сообщил, что если информация с пробами подтвердится, Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. WADA дало России три недели на объяснение ситуации. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал ситуацию серьезной и не исключил вероятность возможного отстранения россиян от олимпиады. Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью радиостанции «Ъ FM» рассказал о подмене допинг-проб российских спортсменов. По его словам, «без вмешательства неких могущественных сил сделать это было невозможно».