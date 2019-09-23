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Президент ОКР прокомментировал ситуацию с данными о допинг-пробах россиян

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не исключил вероятность возможного отстранения россиян от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио из-за допингового скандала. Его обращение опубликовано на сайте ОКР.

Ситуация очень серьезная, судя по тому, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил Поздняков. Он отметил, что было потрачено много усилий для возвращения доверия международного спортивного сообщества: «Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем».

За три недели России необходимо либо опровергнуть подозрения WADA в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории, напомнил Поздняков. Он выразил надежду, что уполномоченные заниматься данной проблемой «оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны WADA вопросы, и дадут убедительные ответы».

22 сентября WADA предоставило России три недели на то, чтобы объяснить ситуацию с возможной подделкой данных Московской антидопинговой лаборатории. 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию заподозрили в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. На следующий день издание The Telegraph узнало, что если информация о манипуляциях с пробами подтвердится, российскую сборную могут отстранить от следующих Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 г. в Токио.