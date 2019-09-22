WADA дало России три недели на объяснение ситуации с данными о допинг-пробах
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило России три недели на то, чтобы объяснить ситуацию с возможной подделкой данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил председатель Института антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Аск.
По его словам, WADA проинформировало его об этом в пятницу, 20 сентября. «Мне сказали, что агентство инициировало процесс. России дали три недели на то, чтобы ответить на вопросы WADA о неточностях в российских данных о допинге», – приводит слова Аска датское издание Sports Press.
В пятницу журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию заподозрили в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. На следующий день издание The Telegraph узнало, что российскую сборную могут отстранить от Олимпийских игр в Токио, если информация о манипуляциях с пробами подтвердится.
WADA, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Олимпийский комитет России не комментирую эту информацию. Представитель WADA заявил, что пока преждевременно обсуждать обвинения в адрес России, и призвал дождаться отчета о деятельности Московской антидопинговой лаборатории, рассмотрение которого запланировано на 23 сентября.
РУСАДА 20 сентября было восстановлено в правах, однако агентство обязано выполнить ряд требований, чтобы снова не оказаться не соответствующим кодексу.