Что больше всего поражает в истории с отстранением России от спорта
Эксперты, представленные спортивными властями [России], никаких внятных и приемлемых объяснений по поводу изменений [в базе Московской лаборатории] не дали, а это было важно.
Кассандра отказала Аполлону в близости, и тот, мстительный себялюбивый божок, сделал так, чтобы ее предсказаниям, весьма точным, никто не верил. «Меня кружит пророчества безумный вихрь // И мучит боль предчувствий. // О, беда, беда!» (Эсхил «Агамемнон»). «Мы летим в пропасть», – пророчествовал в начале октября Юрий Ганус, но от его слов досадливо отмахивались. Да и вообще вел себя гендиректор РУСАДА как-то не по-советски, не по-товарищески – не поддерживал угрюмое монолитное молчание чиновников. При всей своей монолитности, думаю, даже они понимали, что ничего уже исправить нельзя.
Теперь вот уже, так сказать, после драки министр спорта Павел Колобков размахивает шпагой: «Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними [представителями WADA]. Обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана и были приняты эти рекомендации».