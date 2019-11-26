Что больше всего поражает в истории с отстранением России от спорта

Кассандра отказала Аполлону в близости, и тот, мстительный себялюбивый божок, сделал так, чтобы ее предсказаниям, весьма точным, никто не верил. «Меня кружит пророчества безумный вихрь // И мучит боль предчувствий. // О, беда, беда!» (Эсхил «Агамемнон»). «Мы летим в пропасть», – пророчествовал в начале октября Юрий Ганус, но от его слов досадливо отмахивались. Да и вообще вел себя гендиректор РУСАДА как-то не по-советски, не по-товарищески – не поддерживал угрюмое монолитное молчание чиновников. При всей своей монолитности, думаю, даже они понимали, что ничего уже исправить нельзя.