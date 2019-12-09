UC Rusal хочет отказаться от импортного сырья
До 2023 г. один из крупнейших в мире производителей алюминия – UC Rusal, ранее подконтрольная Олегу Дерипаске, начнет опытно-промышленное производство глинозема из каолиновых руд на Ачинском глиноземном комбинате (Красноярский край), рассказал в понедельник, 9 декабря, технический директор компании Виктор Манн через представителя. А к 2034 г. UC Rusal построит завод мощностью 1 млн т глинозема в год. Экспериментальную линию на Ачинском глиноземном комбинате перепрофилируют для производства продукции с добавленной стоимостью – катализаторов для нефтяной промышленности (псевдобемит) и промышленных адсорбентов (силикагель), рассказал Манн. На Ачинском глиноземном комбинате компания произвела в 2018 г. 1,069 млн т глинозема из нефелиновых руд.
Новый глиноземный завод будет построен в Красноярском крае – ближе к месторождениям руды. Как пояснил Манн, компании удалось разработать технологию получения глинозема из руды с высоким содержанием кремния – золы и каолинов. Сегодня для производства глинозема преимущественно используются бокситы, но такую руду можно добыть только в Африке, Южной Америке или Австралии. В перспективе это позволит компании полностью отказаться от импортной руды и перейти на российское сырье, уверен Манн.