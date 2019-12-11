Правительство обновит давно устаревшую схему полетов в Москве

Третий лишний

«Внуково» временно откажется от использования электронных посадочных талонов, которые начало принимать с 1 июня на внутренних рейсах. Электронные талоны не распечатываются, а хранятся в памяти мобильного устройства. И с него же предъявляются пассажирами для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс. Эта услуга широко распространена в мире. В России она была разрешена в этом году. Первым аэропортом, обслужившим пассажиров с электронными посадочными талонами, в феврале стало «Домодедово». «Внуково» и компания Zamar завершили пилотный проект тестирования автоматизированной системы обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами, рассказал представитель аэропорта: «Подтверждена эффективность использования системы на всех этапах». Но, по его словам, действующая нормативно-правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личность, и полностью перейти на автоматизированную технологию. Поэтому аэропорт отложил внедрение этой системы до изменения законодательства. Российские аэропорты много лет добивались этого нововведения, которое позволит экономить на печати посадочных талонов и упростит пассажирам проход служб авиационной безопасности и выход на посадку. В начале 2019 г. Минтранс принял соответствующий приказ, согласно ему для прохода в стерильную зону аэропорта и на посадку пассажиру достаточно предъявить электронный посадочный талон. В «Шереметьево» система работы с электронными посадочными талонами продолжает стабильно функционировать, сказал его представитель.