Правительство обновит давно устаревшую схему полетов в Москве
Правительственная комиссия по транспорту под председательством вице-премьера Максима Акимова утвердила 10 декабря новую структуру воздушного пространства Московского авиаузла.
Авиакомпании и аэропорты много лет жалуются на неэффективность управления воздушным движением в России, прежде всего в самой загруженной воздушной зоне – московской. Неэффективность полетов в России выражается в отклонении реальных маршрутов от кратчайших, длительном кружении самолетов в зоне аэропортов в ожидании посадки, а также в неоптимальной траектории снижения (когда судно снижается этапами и долго при снижении находится в фазе горизонтального полета).
Новая структура московской зоны оптимизирует кружение и снижение, объясняет человек, близкий к Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД). А вот сократить маршруты, по его словам, гораздо сложнее: для этого надо оптимизировать весь маршрут, но он выходит за пределы московской зоны.
Нынешняя структура воздушного пространства Москвы концептуально сложилась в 70-е гг. прошлого века и была разработана под единого перевозчика – «Аэрофлот», говорится в презентации госкорпорации, с которой ознакомились «Ведомости» (ее подлинность подтвердили два человека, близких к Минтрансу).
Третий лишний
«Внуково» временно откажется от использования электронных посадочных талонов, которые начало принимать с 1 июня на внутренних рейсах. Электронные талоны не распечатываются, а хранятся в памяти мобильного устройства. И с него же предъявляются пассажирами для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс. Эта услуга широко распространена в мире. В России она была разрешена в этом году. Первым аэропортом, обслужившим пассажиров с электронными посадочными талонами, в феврале стало «Домодедово». «Внуково» и компания Zamar завершили пилотный проект тестирования автоматизированной системы обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами, рассказал представитель аэропорта: «Подтверждена эффективность использования системы на всех этапах». Но, по его словам, действующая нормативно-правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личность, и полностью перейти на автоматизированную технологию. Поэтому аэропорт отложил внедрение этой системы до изменения законодательства. Российские аэропорты много лет добивались этого нововведения, которое позволит экономить на печати посадочных талонов и упростит пассажирам проход служб авиационной безопасности и выход на посадку. В начале 2019 г. Минтранс принял соответствующий приказ, согласно ему для прохода в стерильную зону аэропорта и на посадку пассажиру достаточно предъявить электронный посадочный талон. В «Шереметьево» система работы с электронными посадочными талонами продолжает стабильно функционировать, сказал его представитель.
Новая структура предполагает оптимизацию маршрутов при полетах в московской зоне, посадке и вылете судов из московских аэропортов, использование современных технологий при формировании маршрутов, говорится в справке к заседанию комиссии. Новая структура заработает 3 декабря 2020 г., до этого будут идти мероприятия по внедрению, рассказал Акимов журналистам.
Новая структура позволит при росте перевозок в 1,5 раза на 15% сократить время полета в московской воздушной зоне, на 14% – расход топлива, говорится в презентации Госкорпорации по ОрВД. В том числе средняя задержка судов при заходе на посадку и ожидании вылета в московских аэропортах сократится на 78%, сказано в презентации.
Новая схема также предполагает принцип бесконфликтности: схемы прилета и вылета судов из основных аэропортов не зависят друг от друга, также независимы схемы прилетов/вылетов на параллельные полосы «Домодедово» и параллельные полосы «Шереметьево», говорится в презентации.
«Новая структура воздушного пространства Москвы, безусловно, нужна. Однако у авиакомпаний есть замечания, которые неоднократно озвучивались», – говорит представитель крупнейшей частной авиакомпании S7. «Предложенная структура и заложенный в ее основу принцип бесконфликтности будут эффективны при более высокой интенсивности полетов, как, например, во время чемпионата мира по футболу 2018 г. Но при нынешней плотности полетов принцип бесконфликтности удлинит траекторию полетов в московской зоне, издержки авиакомпаний могут даже вырасти», – объясняет представитель S7. Эти опасения разделяет сотрудник другой авиакомпании. Представители «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Utair на запросы не ответили.
«Новая структура воздушного пространства была согласована со всеми перевозчиками. Интенсивность полетов как в московской воздушной зоне, так и в целом по стране постоянно растет. Поэтому закладывать низкую интенсивность полетов в новую структуру было бы некорректно», – парирует представитель госкорпорации. Данный вариант новой структуры воздушного пространства не является окончательным и предполагает возможность изменений с учетом мнения авиакомпаний, в том числе S7, подчеркивает он.