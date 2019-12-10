«Внуково» приостановил использование электронных посадочных талонов

Электронные посадочные талоны не распечатываются, а хранятся в памяти мобильного устройства. И с него же предъявляются пассажирами для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс. Эта услуга широко распространена в мире. В России она была разрешена в этом году. Первым аэропортом, обслужившим пассажиров с электронными посадочными талонами, в феврале стал «Домодедово».