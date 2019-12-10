«Внуково» приостановил использование электронных посадочных талонов
«Внуково» временно откажется от использования электронных посадочных талонов. Он объясняет это неготовностью нормативно-правовой базы. Сейчас электронные посадочные талоны не позволяют пройти все этапы контроля без предъявления паспорта, поэтому внедрение этой технологии отложено, поясняет представитель «Внуково». Аэропорт начал принимать их с 1 июня на внутренних рейсах.
Электронные посадочные талоны не распечатываются, а хранятся в памяти мобильного устройства. И с него же предъявляются пассажирами для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс. Эта услуга широко распространена в мире. В России она была разрешена в этом году. Первым аэропортом, обслужившим пассажиров с электронными посадочными талонами, в феврале стал «Домодедово».
«Внуково» и компания Zamar завершили пилотный проект тестирования автоматизированной системы обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами, рассказал представитель аэропорта: «Дано положительное заключение и подтверждена эффективность использования системы на всех этапах». Но, по его словам, действующая нормативно-правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личность, и полностью перейти на автоматизированную технологию с установкой автоматизированных турникетов. Поэтому аэропорт решил отложить внедрение этой системы до изменения законодательства. «Пассажиры могут распечатать бумажную копию электронного посадочного талона самостоятельно с экрана мобильного устройства на специальных принтерах», – успокаивает представитель «Внуково».
Накануне ТАСС со ссылкой на базирующуюся во «Внуково» «Победу» сообщал, что аэропорт с 10 декабря прекратит принимать электронные посадочные талоны.
Российские аэропорты много лет добивались этого нововведения, которое позволит экономить на печати посадочных талонов и упростит пассажирам проход служб авиационной безопасности и выход на посадку. В начале 2019 г. Минтранс издал соответствующий приказ, согласно ему для прохода в стерильную зону аэропорта и на посадку пассажиру достаточно предъявить электронный посадочный талон. При этом сохраняется возможность пользоваться талоном, распечатанным самостоятельно или на стойке регистрации.
«В "Шереметьево" система работы с электронным посадочными продолжает стабильно функционировать», – сказал представитель аэропорта. В «Домодедово» электронный посадочный работает как на внутренних, так и на международных линиях, говорит представитель аэропорта.