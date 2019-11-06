Гендиректор «Аэроэкспресса»: «Цены на «Аэроэкспресс» должны быть сопоставимы с такси»

Статья опубликована в № 4936 от 07.11.2019 под заголовком: Алина Бисембаева: Цены на «Аэроэкспресс» должны быть сопоставимы с такси

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Алина Бисембаева, гендиректор «Аэроэкспресса» Евгений Разумный / Ведомости

Отправляясь в московский аэропорт или из него, каждый пятый пассажир несколько лет назад выбирал «Аэроэкспресс». Сейчас его доля в этих перевозках снизилась почти вдвое – пробок стало меньше, а такси везет недорого. Появление сервисов такси и строительство новых дорожных развязок стало вызовом для компании, признает гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева. Другим вызовом было намерение РЖД перевести «Аэроэкспресс» с Белорусского на Савеловский вокзал, что было бы неудобно пассажирам и могло серьезно ударить по бизнесу. Чтобы этого избежать, «Аэроэкспресс» интегрируется в Московские центральные диаметры и будет возить пассажиров в «Шереметьево» через Белорусский вокзал из Одинцова.

– В прошлом году «Аэроэкспресс» впервые за несколько лет нарастил перевозки. Будет ли рост в этом году?

– В этом году мы рассчитываем примерно на 12,5 млн пассажиров, в 2018 г. было 12,1 млн. Наша задача – как минимум удерживать долю рынка по доставке пассажиров в московские аэропорты.

– Какова доля «Аэроэкспресса» сейчас? Может ли она вернуться на показатель выше 20%, как пять лет назад?

– В прошлом году мы приняли обновленную пятилетнюю стратегию «Аэроэкспресса», на 2018–2023 гг. Наша доля рынка составляет около 12%, в пессимистическом сценарии бизнес-плана она не изменится. В оптимистическом вырастет на 2–3 п. п. Если сравнивать Москву с другими крупными городами, то доля аналогов «Аэроэкспресса» варьируется от 6 до 20%. Для нас вполне достижима доля в 14–15%. Это та золотая середина, которая позволит нам поддерживать уровень сервиса и хорошо себя чувствовать на рынке.

– Какой ожидается рост выручки?

– Выручка по нашим планам будет расти несколько меньшими темпами, чем пассажиропоток, это связано с тем, что для наращивания трафика надо снижать средний чек. Цена трансфера в аэропорт для одного человека или группы должна быть как минимум сопоставима с такси, а лучше ниже. Для чистой прибыли тоже заложен небольшой рост, связанный в том числе с оптимизацией наших издержек. В целом по обоим этим показателям закладывается ежегодный рост на 3–4%.

– Под снижением среднего чека вы имеете в виду разработанные при вас тарифы «пара» и «группа»?

– Да, при покупке билетов на группу или в направлениях туда и обратно мы даем существенные скидки. Например, билет в одну сторону на группу из четырех пассажиров стоит 1100 руб., в обе стороны – 1800 руб. Кроме того, мы развиваем новые проекты – такие как мультимодальные перевозки с такси или автобусные перевозки. Они появились как раз из-за усиления конкуренции. Достаточно долго «Аэроэкспресс» имел значительную долю рынка, на дорогах в аэропорты были проблемы с пробками, и было само собой разумеющимся, что многие люди ездят «Аэроэкспрессом». Нужно было только обеспечить высокий уровень сервиса. Конкуренция за несколько лет обострилась и стала реальным вызовом: пробок стало меньше, появились сервисы такси, развился каршеринг.