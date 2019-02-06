«Аэроэкспресс» впервые за пять лет увеличил перевозки пассажиров в аэропорты

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Увеличить трафик помогла смена тарифной политики Евгений Разумный / Ведомости

Пассажиропоток «Аэроэкспресса» в 2018 г. вырос на 3,4% и составил 12,1 млн человек, рассказал «Ведомостям» представитель компании. В том числе 5,2 млн человек (рост на 11%) было перевезено в аэропорт «Шереметьево», 4,4 млн (-7%) – в «Домодедово» и 2,5 млн (+12%) – во «Внуково».

Последний раз трафик заметно рос в 2013 г., после этого он сокращался или оставался неизменным. Падала и доля «Аэроэкспресса» в доставке пассажиров в аэропорты. В 2014 г. она составляла 21,6%, а в 2018 г. – 12,7%, говорит представитель «Аэроэкспресса».